台船環海再獲離岸風場工程合約 2027年啟動施工

台船（2208）轉投資之台船環海風電業務再傳捷報，與風睿能源簽訂「海盛風場」水下基礎、海上變電站運輸與安裝合約，以及海床拋石工程合約，此為台船環海在區塊開發3-1階段中二度獲得離岸風場工程合約，預計於2027年上半年開始施作水下基礎安裝作業，共為該風場建置35座管架式水下基礎、1座海上變電站以及風場拋石工程施作。

台船環海首度與風睿能源攜手建置台灣離岸風場，「海盛風場」是由風睿能源進行開發，為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，風場裝置容量為495MW，場址位於苗栗外海近20公里處，台船環海使用本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」為主力工作船。

台船環海成立六年以來致力推動台灣離岸風電海事工程發展，先後承攬並完成彰芳西島、中能離岸風場之風機與水下基礎安裝工程，上個月更順利提前交付海龍離岸計畫全數水下基礎及海上變電站運輸安裝關鍵進度。

國籍輪「環海翡翠輪」持續以其高性能、高效率和高裝載能量，在台灣海峽逐步開拓工程足跡，台船環海專案執行與管理團隊在不同風場條件下歷經多重挑戰與考驗，展現出專業海事工程韌性，確保最佳施工效率與品質，不僅奠定台灣離岸海事工程本土團隊實力，也帶動產業本土市場共同成長共好。