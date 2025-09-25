愛的流轉 台中郵局購喜憨兒月餅轉贈獨老賀中秋

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中郵局購喜憨兒月餅轉贈獨老賀中秋，由全成基金會社區志工送達。全成基金會／提供
台中郵局購喜憨兒月餅轉贈獨老賀中秋，由全成基金會社區志工送達。全成基金會／提供

全成基金會獲得台中郵局捐贈400份月餅，分享給社區獨居老人歡慶中秋。為讓這份祝賀禮能在中秋節前送達，讓獨居老人也能感受到來自社會的祝福與關心，共有35位社區訪視志工趕在中秋節前充當宅配員，投入發送的行列。

台中郵局長年善盡企業社會責任，逢年過節皆號召工商團體個人發揮愛心，此次響應政府協助弱勢團體支持庇護工場政策，向喜憨兒庇護工場購買中秋月餅禮盒送給社區身心障礙者及獨居老人，祝賀中秋節快樂。

76歲的陳爺爺看到訪視人員到家送月餅害羞又開心，嘴裡直唸：「啊！家己一人免費氣，歹勢又閣費氣你來。」陳爺爺表示因獨自居住，吃月餅應景已是很多年前了。多年照顧臥床老伴的美英阿嬤是雙老家庭，當訪視員提著精緻盒裝月餅和物資進入家中，阿嬤口中滿是感謝，表示這是今年獲得的第一份中秋祝福，非常謝謝大家的善心，有人關心真好。

全成基金會承接台中市政府獨居老人關懷訪視及電話問安服務，媒合社區志工定期至獨老家中訪視問安，關注海線9行政區(大安、外埔、大甲、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚及烏日區)長者居住安全及日常生活所需資源連結。

全成基金會主任郭姿秀表示，協助獨居老人能在熟悉的社區持續居住、開啟愛的流動，與營造善循環是身為社區一份子的共同責任，守護獨老即是守護未來的我們，這並非口號而是需要大家共同來創造。

時逢中秋節將至，全成基金會動員35位訪視志工，趕在中秋節前宅配到長者家中，將這份愛的祝福與心意陪伴獨居老人過中秋。

