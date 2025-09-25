建商砸逾33億元 買北市南港近1500坪停車場

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察實價登錄資料，今年8月台北市南港重陽重劃區內一處停車場約1,470坪以約33.19億元成交，經查該停車場擁有兩筆地號，為同一私法人取得，背景為開發商。住商機構提供
住商機構觀察實價登錄資料，今年8月台北市南港重陽重劃區內一處停車場約1,470坪以約33.19億元成交，經查該停車場擁有兩筆地號，為同一私法人取得，背景為開發商；大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，國內房市趨冷，惟蛋黃區土地保值、抗跌，在市中心土地一地難求下，吸引建商布局卡位。

根據實價，台北市南港區向陽段22-2、22-1地號土地，該停車場為兩筆地號，坪數各約1,365.9、104.9坪，兩筆土地在8月分別以總價30億8,222萬元、2億3,678萬元成交，換算土地單價約為225.66萬元。

無獨有偶，上述停車場周邊，同樣現況為停車場的向陽段13-8地號，土地坪數約168.9坪，1月以總價3億5168萬元成交，土地單價約208.2萬元，不過買方則為自然人。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析，南港重陽重劃區發展多年，區域過去吸引不少知名建商進駐，並有大片綠地，為南港乃至於整個北市東區少見的純住宅環境，區域近期新案每坪成交價已達每坪110~130萬元，若未來品牌建商進駐推案，有望推升區域每坪成交單價達130萬元以上。

