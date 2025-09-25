遠東 Garden City 影城棟開幕！ 黃晴雯：百億級商場成東區零售新核心

遠東 Garden City 影城棟1樓「光之花園」25日正式開幕。遠東 SOGO 董事長黃晴雯表示，隨著 A、C、D 區陸續營運，原本預估今年底業績目標為10億元，但表現優於預期，全年可望突破11億元。展望未來，大巨蛋商場全區啟用後，預估年營業額上看100億元，完整效益需待2027年才能全面展現，現階段已為東區商圈帶來明顯人潮回流。

她指出，今年以來台灣百貨零售業面臨挑戰，雖然整體經濟成長率達4.5%，但百貨業截至7月底卻年減0.83%，主要受到精品與化妝品市場停滯拖累，消費者對高單價商品購買力轉趨保守。SOGO相對「幸運」，因大巨蛋新商場陸續登場，使業績逆勢支撐。

黃晴雯指出，Garden City 的業績表現比預期亮眼，今年底挑戰11億元目標，明年隨著第1季主商場B區開幕，2026年可望逐步放大規模，等到2027年全區全年完整營運後，預估整體年營收規模達百億元等級。這不僅是SOGO集團歷來最大規模的新據點之一，也被視為東區零售市場的轉捩點。

在SOGO布局新版圖的同時，敦化館也將於今年底正式熄燈，結束其作為台灣第一個精品百貨的歷史地位。敦化館營業面積僅約2,800坪，難以支撐全客層大型商場定位，黃晴雯坦言，「敦化館對SOGO具有重要歷史意義，但時代已在改變，我們需要更大、更完整的空間來滿足消費者多元需求。」她並透露，敦化館最後一次周年慶活動將於年底舉行，之後會將顧客導流至忠孝館、復興館與 Garden City，確保消費體驗不中斷。

同時，年底大巨蛋將迎來多場重量級演唱會，包括蔡依林、GD 與 Super Junior 等亞洲天王、天后、天團，預料將為周邊園區帶來大批人潮，對 Garden City 無疑是一大助力。

黃晴雯認為，Garden City 可滿足新世代消費者「購物＋娛樂＋社交」的複合需求。除提供更寬敞舒適的購物環境，也結合餐飲、生活方式品牌與社交空間，能夠讓消費者在看完演唱會後，與親友一同購物、用餐或聚會，形成更完整的生活場景。

台灣商場密度全球居高，消費者造訪百貨往往不僅為購物，還包含聚餐、慶生與觀賞表演等多重目的。Garden City 的多元空間設計，將使過去敦化館的高端客層轉往新據點後，獲得更高品質的體驗。