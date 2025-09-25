Kia台北旗艦店進駐南港 近1,600坪全台最大規模

Kia總代理台灣森那美起亞於南港汽車品牌一級戰區，投資超過億元打造全新「Kia森那美直營台北旗艦店」，並於25日盛大開幕！「Kia森那美直營台北旗艦店」，擁有近1,600坪的總使用面積，是Kia全台最大旗艦店，從完整的客戶旅程出發，打造出全台首座全方位展示服務中心：其中除了提供包含乘用車/商用車展示與購車諮詢、乘用車/商用車全功能服務廠之外，更是北台灣首座EV電池專屬整備中心，與全台首座「Kia Select原廠精選中古車」實體據點。

同場盛會中，甫於去年上市即深受市場矚目、並以四連霸之姿蟬聯車訊風雲獎「最佳進口大型MPV」的Kia全功能豪華休旅The new Carnival，再度展現旗艦風範。The new Carnival不僅於今年1至8月累計銷售近1,500台，勇奪同級進口大型MPV銷售冠軍，全台更已累計超過5,000位車主肯定！為感謝所有消費者支持，並滿足更多準車主的需求，在積極與母廠爭取下，Kia總代理台灣森那美起亞於今日同步正式推出The new Carnival同級唯一極致8人座車型，並以191.9萬元起正式上市。