Kia台北旗艦店進駐南港 近1,600坪全台最大規模
Kia總代理台灣森那美起亞於南港汽車品牌一級戰區，投資超過億元打造全新「Kia森那美直營台北旗艦店」，並於25日盛大開幕！「Kia森那美直營台北旗艦店」，擁有近1,600坪的總使用面積，是Kia全台最大旗艦店，從完整的客戶旅程出發，打造出全台首座全方位展示服務中心：其中除了提供包含乘用車/商用車展示與購車諮詢、乘用車/商用車全功能服務廠之外，更是北台灣首座EV電池專屬整備中心，與全台首座「Kia Select原廠精選中古車」實體據點。
同場盛會中，甫於去年上市即深受市場矚目、並以四連霸之姿蟬聯車訊風雲獎「最佳進口大型MPV」的Kia全功能豪華休旅The new Carnival，再度展現旗艦風範。The new Carnival不僅於今年1至8月累計銷售近1,500台，勇奪同級進口大型MPV銷售冠軍，全台更已累計超過5,000位車主肯定！為感謝所有消費者支持，並滿足更多準車主的需求，在積極與母廠爭取下，Kia總代理台灣森那美起亞於今日同步正式推出The new Carnival同級唯一極致8人座車型，並以191.9萬元起正式上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言