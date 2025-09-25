大手筆！建商豪砸33億買南港重陽重劃區停車場

實價揭露，南港重陽重劃區內一處停車場8月以33.19億元成交，經查買方為開發商。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台房市趨冷，惟蛋黃區地段價位仍歷久彌新，因此吸引建商積極布局。

根據實價，南港區向陽段22-2、22-1地號土地，坪數約1,365.9、104.9坪，兩筆土地8月同日分別以總價30億8,222萬元、2億3,678萬元成交，換算土地單價約為225.66萬元。

據了解，兩筆地號現況為同一處停車場，且為同一私法人取得。上述停車場周邊，同樣現況為停車場的向陽段13-8地號，土地坪數約168.9坪，1月以總價3億5,168萬元成交，土地單價約208.2萬元，不過買方則為自然人。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析，南港重陽重劃區發展多年，過去吸引不少知名建商進駐，為南港乃至於整個北市東區少見的純住宅環境，區域近期新案成交行情已達每坪110~130萬元，若未來品牌建商進駐推案，有望推升區域成交單價達130萬元以上。

賴志昶表示，北市蛋黃區土地由於有生活機能與地段優勢支撐，土地行情具支撐力道，建商積極布局，顯示業界仍對有新興商業設施進駐、具軌道經濟議題的南港深具信心，惟購屋族群仍應以自住需求為主，評估目前利率、貸款成數與相關風險，並留意區域買氣，避免盲目追高徒增風險。