遠雄人壽辦《親愛的巨人》家庭照顧者公益舞台劇 將真實人生搬上舞台

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽總經理趙學欣(前排右五)與臺北市社會局局長姚淑文(前排左四)連袂出席支持「家庭照顧者喘息服務7th公益舞台劇」。遠雄人壽／提供
遠雄人壽總經理趙學欣(前排右五)與臺北市社會局局長姚淑文(前排左四)連袂出席支持「家庭照顧者喘息服務7th公益舞台劇」。遠雄人壽／提供

台灣已進入超高齡社會，衛福部統計長照需求人數已達92萬人，「家庭照顧者」在長期照顧中扮演重要角色，經常面臨沉重負荷，卻往往不為人知。遠雄人壽洞察社會需求並關注家庭照顧者需求，從2019年起與果陀劇場及各地縣市政府、家庭照顧者關懷協會等在地公益組織攜手合作，共同推動「家庭照顧者喘息服務計畫」，透過藝術工作坊與公益舞台劇，協助照顧者抒發情緒、重拾自信，也讓社會看見他們的堅韌與付出。

今年《愛．齊飛》家庭照顧者公益舞台劇以《親愛的巨人》為題，詮釋社會上有一群無聲英雄，日復一日，以愛與責任守護家中需要照顧的「巨人」，還有照顧者心中那份沉甸甸的責任與無聲的堅強，就像生命中不可承受之重。9月20日首場演出吸引逾300名觀眾，遠雄人壽總經理趙學欣、臺北市社會局局長姚淑文、台北市家庭照顧者關懷協會理事長盧雪華及台北市視障者家長協會處長周美汝均到場支持，一同感受照顧者將真實人生搬上舞台的動人篇章。

趙學欣分享：「每年最期待的，就是能與照顧者一同見證這場舞台劇。看著學員們勇敢站上舞台，自信詮釋心路歷程，除了感動，也讓我們更堅定這條陪伴家庭照顧者勇敢走下去的路。」其中一位81歲的學員，長年照顧87歲的先生，首次感受到喘息與紓壓的力量。她在舞台上勇敢詮釋自己的心路歷程，讓觀眾深刻體會照顧者的堅韌與柔情。

有別於以往，今年舞台劇再昇華，由果陀劇場江國生導演與洪銀玲舞蹈導演聯手合作，國生導演喚起《格列佛遊記》中的巨人意象，將其轉化為無法自理的被照顧者，而照顧者則因著愛與記憶選擇承擔與守護。銀玲導演則以舞蹈肢體語彙，細膩展現照顧者壓抑的情緒與心靈釋放，讓觀眾在肢體流動間感受愛的重量與溫度。舞台上，照顧者的雙手與巨人伸出的指尖交織成「愛」的力量，表露出不論現實或想像，愛始終是最堅韌的依靠，就像微光照亮他們繼續前行，這也呼應遠雄人壽持續推動家照喘息服務的初衷。

遠雄人壽「家庭照顧者喘息服務計畫」推行七年以來，已舉辦近250堂藝術工作坊、20場成果展演，並提供超過1.8萬小時替代人力補助，成為照顧者安心的支持網絡。此計畫今年也再榮獲「第11屆臺灣保險卓越獎」、「2025 TSAA台灣永續行動獎」及「第九屆台北金鵰微電影獎」多項肯定，展現保險業在永續與公益領域的創新實踐。

每位家庭照顧者的故事都是一幕幕的生命劇場，唯有當他們獲得喘息與釋放，社會才能減少隱形的壓力與風險。未來，遠雄人壽將持續秉持以保險守護每個家庭的使命，深化系統性支持，讓更多家庭照顧者看見希望。為延續公益影響力，《愛．齊飛》第二場公益舞台劇將於11月15日於高雄文化中心至善廳登場，索票資訊請參閱遠雄人壽官網與官方粉絲團。

