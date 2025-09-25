從146個變14個！一表看上半年全台熱銷建案

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
預售屋買氣降溫，交易量快速下修。永慶房產集團統計2025上半年全台預售屋的交易價量，全台僅剩14個建案交易破百件，相較去年同期的146個建案，減幅逾9成。

數據顯示，從近四年上半年的預售成交資料來看，今年上半年全台僅成交20,536件，較2022和2023的上半年交易件數腰斬之外，若和去年同期相比，更是量縮達73%，交易量衰退幅度顯著。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年上半年全台房市仍受房貸緊縮及第七波信用管制的衝擊，交易量較去年下滑不少，而預售屋買氣更是大受打擊，交易量也迅速下修。

雖然今年預售屋交易量縮明顯，但中和區的「大同新紀元」表現仍十分亮眼，短短6個月間共成交591件，相當於平均每月成交近百件，居全台之首。

陳金萍分析，「大同新紀元」位於人口稠密的中和區，具有稀缺的大坪數基地，且是捷運萬大線LG07站的聯開案，未來待萬大線通車後，交通機能將進一步提升。

該建案鄰近錦和公園、COSTCO等，生活機能也成熟，加上遠東世紀廣場、台灣科技廣場等科技重點發展聚落成形，有望再提升區域發展，因此也吸引許多購屋族群的目光。

陳金萍補充，相較於中古屋市場，購買預售屋的買方對資金調度與市場前景更為敏感，一旦政策收緊或貸款難度提升，成交量立刻反映降溫。因此，當前市場大幅量縮的狀況下，僅有具備地段、品牌或產品規劃優勢的建案能維持較穩定的銷售動能，明顯呈現個案表現。

2025上半年全台熱銷100件以上的預售建案。資料來源／永慶房屋
2022-2025上半年全台預售交易量變化。資料來源／永慶房屋
