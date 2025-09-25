Taboola旗下Realize廣告平台導入AI 廣告轉換率提升20%
全球成效廣告領導者Taboola 25日宣布，旗下專注於搜尋和社群媒體、大規模實現廣告成效的平台Realize導入最新生成式AI功能為廣告主帶來顯著成效。Realize平台目前應用於全球多家新聞媒體、OEM 裝置及應用程式中，執行成效導向的廣告活動。
Taboola創辦人暨執行長Adam Singolda表示，Realize幫助廣告主觸及並吸引多達六億人，並驅動轉換。運用預測性 AI，以長達十餘年的使用者行為數據和上千個直接串接的媒體夥伴進行訓練，提供可衡量且大規模的廣告成效。
Taboola近期在Realize平台推出由生成式AI驅動的全新動態廣告功能。讓廣告主將靜態圖片轉換為吸睛的動態影片素材，藉此提升用戶互動與點擊率。
