受惠連續三周連假 中秋烤肉戰線延長 特力屋客流量、詢問度商機更盛

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
受惠連續三週連假，中秋烤肉戰線延長，特力屋客流量、詢問度商機更盛。特力屋／提供
受惠連續三週連假，中秋烤肉戰線延長，特力屋客流量、詢問度商機更盛。特力屋／提供

在台灣中秋節幾乎等同於烤肉節，在象徵熱鬧團圓的中秋佳節與家人朋友一同享受烤肉的樂趣，已是台灣人獨有的節日儀式感，而受惠於今年中秋節及前後連續三周連續假期，消費者對於中秋節烤肉、休閒家具相關商品的客流及詢問度都較往年更盛。

特力屋公關郭怡瑄分享，受惠於今年中秋節前後有三週連續假期，特力屋在中秋烤肉配備及休閒家具專區的客流量、相關商品的詢問度都較往年更多，判斷可能因為如此，之前發現台灣中南部及北部對中秋烤肉偏好的形式不太一樣，然而，今年也許是因為假期變多了，北部消費者對於高架烤肉爐的需求也較往年多。此外，有些新型住宅規定室內不使用明火，因此今年一體成形的「插電式電烤盤」也備受消費者關注。

特力屋觀察內部數據發現「烤肉型式南北大不同」，高架烤肉爐在台中以南及東部消費者詢問度最高，而懶人烤肉的電烤盤則在新竹以北更受歡迎，火烤兩吃派則更偏愛便攜、好收納的卡式瓦斯爐。無論偏好熱鬧多人的烤肉派對，或是懶人形式的烤肉小聚，特力屋為大家爭取中秋烤肉加菜金，即日起至10月14日，精選各式烤肉爐、配件、卡式爐及暢飲必備的冰桶等相關商品，消費滿2,000元現折200元，讓大家輕鬆享受最爽快的夯肉趣。

特力屋表示，中秋烤肉已是台灣人獨有的過節儀式感，而烤肉的形式、使用的工具也隨著時代及需求不斷進化，像是傳統「炭烤爐」雖升火不易，也考驗烤肉技術，但新鮮食材經過炭烤後的炭香味還是令人著迷，而追求烤肉就是要有炭香味，同時也希望加速升火效率，多數民眾也會一起購入「瓦斯噴槍」，平均能節省一半以上的升火時間。

此外，也有民眾為求升火效率而使用攜帶方便也好收納的「卡式瓦斯爐」，不僅操作簡單也能調節火力，無論燒烤或料理湯鍋物一爐解決，適合六人以內的小型聚會；而對於大家庭或是總是有一群三五好友定期聚會來說，「高架型瓦斯烤肉爐」則是最佳選擇，不僅升火快速、隨時調整火侯及溫度，大面積烤網能快速出餐，更能一爐多用，讓大家都能盡情吃得開心、玩得盡興。

有趣的是，為解決高架型烤肉爐較難收納及搬動，現在更有打開是烤肉爐、蓋起來則變身為彷彿時尚手提行李箱的「可攜式瓦斯烤肉爐」，在今年格外受到民眾矚目，戶外露營或日常好友聚會烤肉都非常方便好用。

烤肉 中秋節 特力 連續假期

