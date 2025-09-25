中租 URiDE× 嘟嘟房 新增桃園機場智慧租還

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆/台北即時報導

中租控股（5871）旗下共享租車品牌URiDE，繼日前與連鎖停車場業者嘟嘟房宣布合作，展開全台智慧停車服務，即日起再升級擴大，於桃園機場第一航廈嘟嘟房停車場，增設甲租乙還服務，提供用戶更靈活、更便捷的租車體驗。

URiDE營運長戴光顯表示，URiDE於重要交通樞紐增設服務站點，新推出於桃園機場第一航廈嘟嘟房停車場，提供甲租乙還服務，方便用戶無論自機場出發或返程，都能輕鬆完成取還車，增加在機場與鄰近區域的租還選項，有助於旅程更加輕鬆自在。

透過URiDE共享租車APP的「便利停」功能，可即時查詢停車位，同時能透過系統串接於還車時，自動整合停車費用，讓用戶輕鬆取還車，省去找車位及停車繳費的時間。

URiDE 表示，共享租車APP特色，24小時隨時租還，手機一鍵租車省時方便；以小時為單位，彈性計價；網路藍芽雙備援，預防收訊不佳服務中斷；首創會員U哩程，隨時兌換優惠及限量好禮；提供AI人臉及文字辨識技術，審核迅速。會員註冊申請，省時又迅速，自助取還車，都只需透過手機APP，簡化流程。

中租控股旗下仲行智能行動公司，於2024年推出共享租車品牌URiDE，積極推動智慧共享出行，已陸續於雙北、桃園、新竹、臺中、臺南及高雄，以及桃園機場第一航廈，設有達600處服務站點，車輛規模逾1,000輛，車型包括Toyota VIOS、YARIS、SIENTA、Honda FIT及FIT油電車等多元款式，滿足不同用戶需求。

URiDE表示，隨著共享租車與智慧停車的深度結合，期望為用戶帶來更便捷與高效的租車體驗，支持智慧城市與永續運輸發展，推動智慧交通全面升級。

