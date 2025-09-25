中華車擴再生能源拚淨零 攻半導體自動化物流方案

快訊

中央社／ 台北25日電

中華車擴大再生能源使用，預估2030年比重到25%、2040年提升至55%，2050年目標淨零碳排。中華車持續透過轉投資綠捷，切入台灣半導體業智慧物流與高效檢測設備應用，規劃成為半導體專業自動化物流解決方案服務商。

展望減碳目標，中華車在永續報告書中表示，今年以2024為基準年提交SBTi減碳目標，規劃2030年再生能源使用比重達到25%，2030年太陽能發電建置量目標1萬4081kW容量。

中華車規劃2035年太陽能發電完成5階段能源設備建置，總計1萬5921kW容量，2035年將範疇1+2的絕對溫室氣體排放量減少63%；預期到2040年，再生能源使用比重提升至55%，2050年達到淨零碳排目標。

中華車表示，2016年起透過外租場地方式分期導入太陽能發電設備，陸續在楊梅廠、新竹廠、幼獅廠等地設置，截至2024年，總發電量1974萬8197kWh，減少9360公噸CO2e（二氧化碳當量）。

中華車在2024年進一步完成楊梅廠二期太陽能發電系統，裝置容量提升至1343.16kW，2024年廠區年度總發電量81萬9543kWh。

展望乘用車布局，中華車表示，持續採取「多元品牌」策略，推動零組件在地化、與策略夥伴研發分工，加速新車型導入，其中MG品牌旗下除了MG4以外，其他車系已恢復穩定產銷，三菱品牌全新小型休旅車，預計今年底完成量產準備。

在轉投資事業，中華車指出，綠捷AMR事業團隊專注自動化無人載具（AGV/AMR）系統，持續切入台灣半導體產業智慧物流與高效檢測設備領域。中華車表示，積極推展自動物料搬運系統（AMHS）整合方案，未來朝向半導體業專業自動化物流解決方案服務商的目標前進。

中華車持續布局智慧低碳工廠，中華車指出，2020年啟動「藍天計畫」，建置全自動化無人焊接生產線，實現關燈作業，並搭配自主研發的AGV無人搬運系統，2023年中華車於新竹廠導入AI視覺檢測系統，2024年擴展至楊梅廠後軸產線，強化製程穩定性與異常即時回饋能力。

在品質管理，中華車指出，已導入航太級雷射三次元量測系統，用於整車與零組件掃描建模，結合AI深度學習進行焊接精度分析、量測點最佳化與異常預測，建立即時反饋與修正機制，系統已應用在新電動商用車ET35的開發與製程。

中華車也轉投資新創共享電動滑板車品牌路加服務，已陸續導入7所大專校園以及高雄駁二藝術特區、橋頭糖廠等景點。

