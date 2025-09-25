不到千萬！台北新案還有低總宅 專家：新青安仍無緣
住展雜誌指出，行政院宣布新青安不計入銀行法不動產放款限制，對於北市預售市場有如平行時空，買氣仍如依舊低迷。
住展雜誌企研室總監陳炳辰分析，一方面新青安本是需即刻與銀行往來的成屋，或將交屋的新案才有受惠空間，且將在明年7月底到期，對當前預售案並無好處。
另一方面以高房價台北市來說，符合新青安低總價碼的新案已是少之又少。
以新青安可貸至最高1,000萬元、貸款八成的條件推算，約在總價1,250萬元以下房產可相符新青安概念宅，觀察實價揭露資訊，台北市近兩年推出的低總價為主力新案，如此低標僅一案，為今年推出在大同區延三夜市附近的套房宅「伊寧橋寓」，平均交易總價為926.5萬元。
其餘包括文山區景美一帶的「怡富景絵」、萬華區龍山寺生活圈的「大理ONE」、中山區中崙區域的「葉財記愛瑪市」，和大同區大橋頭地帶的「毅聯WIN」 等案，平均要價都是1,300多萬元。
觀察這些新案，只有去年推出的「大理ONE」可用低於每坪百萬元購得，其餘皆為百萬宅，總價最低的「伊寧橋寓」坪數規劃最大才10坪，「葉財記愛瑪市」最大12坪，其他案至大也是20多坪，且5案當中還有公設比來到4成。
不過這些社區的買盤組成以投資性質為主，自住客較難青睞宜居性欠佳的室內面積，由於多位於交通、採買機能便利的市中心，有利投資客租賃或之後轉手的報酬獲利，這又是另一與新青安絕緣的情況。
陳炳辰指出，由於造價、房價居高不下，適合首購方案的低總產品在台北市逐漸絕跡，後續在大同區、中山區、萬華區雖然尚有類似新案推出，但案數零星，建商多因應寸土寸金特性開發小基地危老迷你案，又主訴求投資族群，首都新案與首購自住客之間漸行漸遠，終將分道揚鑣。
