無緣新青安？台北市房價高得嚇人 千萬內恐都是投資產品

以新青安可貸至最高1,000萬元、貸款八成的條件推算，約在總價1,250萬元以下房產可相符新青安概念宅，住展雜誌據實價揭露，統計近兩年台北市推出的總價1,250萬元以下新案，僅只一案，為今年推出大同區延三夜市附近的套房宅「伊寧橋寓」，平均交易總價為926.5萬元。

其餘包括文山區景美一帶的「怡富景絵」、萬華區龍山寺生活圈的「大理ONE」、中山區中崙區域的「葉財記愛瑪市」，和大同區大橋頭地帶的「毅聯WIN」 等案，平均要價都是1,300多萬元，台北市房產的低總水位實已與官方認定版本有所落差。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，9月初官方宣布新青安排除在不動產放款比率限制水位之外，但預售市場未起波瀾，買氣依舊無起色。

陳炳辰分析，一方面這類方案本是需即刻與銀行往來的成屋，或將交屋的新案才有受惠空間，且將在明年7月底到期，對當前預售案並無好處。

另一方面，以高房價台北市來說，符合新青安低總價碼的新案已是少之又少，難有相呼應產品提供購置，若未來還有類似政策推出，相關標準得更切合市況，以免美意大打折扣。

陳炳辰指出，羊毛出在羊身上，台北市新案還能買在低總價，代表的恐怕是單價面的反向走高，這些低總案中，只有去年推出的「大理ONE」可以低於每坪百萬元水位。

其餘皆為百萬宅，甚至多有坪數上的限制，總價最低的「伊寧橋寓」坪數規劃最大才10坪，而「葉財記愛瑪市」最大12坪，其他案至大也是20多坪，且5案當中還有公設比來到四成者，空間使用上買方得有強大心理素質。

陳炳辰指出，事實上，這些社區的買盤組成以投資性質為主，自住客較難青睞宜居性欠奉的室內面積，由於多位於交通、採買機能便利的市中心，有利投資客租賃或之後轉手的報酬獲利，這又是另一與新青安絕緣的情況。