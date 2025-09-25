快訊

孫生對4女性侵猥褻、拍性影像還當庭扯謊 北檢起訴求重刑

中職／「老家已被洪水吞沒」周思齊宣布推動光復鄉修復計畫

竹科旁驚爆警匪槍戰！警追槍砲要犯連開10多槍 嫌犯衝撞逃脫

無緣新青安？台北市房價高得嚇人 千萬內恐都是投資產品

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

以新青安可貸至最高1,000萬元、貸款八成的條件推算，約在總價1,250萬元以下房產可相符新青安概念宅，住展雜誌據實價揭露，統計近兩年台北市推出的總價1,250萬元以下新案，僅只一案，為今年推出大同區延三夜市附近的套房宅「伊寧橋寓」，平均交易總價為926.5萬元。

其餘包括文山區景美一帶的「怡富景絵」、萬華區龍山寺生活圈的「大理ONE」、中山區中崙區域的「葉財記愛瑪市」，和大同區大橋頭地帶的「毅聯WIN」 等案，平均要價都是1,300多萬元，台北市房產的低總水位實已與官方認定版本有所落差。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，9月初官方宣布新青安排除在不動產放款比率限制水位之外，但預售市場未起波瀾，買氣依舊無起色。

陳炳辰分析，一方面這類方案本是需即刻與銀行往來的成屋，或將交屋的新案才有受惠空間，且將在明年7月底到期，對當前預售案並無好處。

另一方面，以高房價台北市來說，符合新青安低總價碼的新案已是少之又少，難有相呼應產品提供購置，若未來還有類似政策推出，相關標準得更切合市況，以免美意大打折扣。

陳炳辰指出，羊毛出在羊身上，台北市新案還能買在低總價，代表的恐怕是單價面的反向走高，這些低總案中，只有去年推出的「大理ONE」可以低於每坪百萬元水位。

其餘皆為百萬宅，甚至多有坪數上的限制，總價最低的「伊寧橋寓」坪數規劃最大才10坪，而「葉財記愛瑪市」最大12坪，其他案至大也是20多坪，且5案當中還有公設比來到四成者，空間使用上買方得有強大心理素質。

陳炳辰指出，事實上，這些社區的買盤組成以投資性質為主，自住客較難青睞宜居性欠奉的室內面積，由於多位於交通、採買機能便利的市中心，有利投資客租賃或之後轉手的報酬獲利，這又是另一與新青安絕緣的情況。

展望後況，陳炳辰指出，由於造價、房價居高不下，首購方案針對的低總產品在台北市逐步絕跡，房價上只能以相對親民而論，後續在大同區、中山區、萬華區雖然尚有類似新案推出，但案數零星，建商多因應寸土寸金特性開發小基地危老迷你案，又主訴求投資族群，首都新案與首購自住客之間漸行漸遠，終將分道揚鑣。

近兩年台北市低總主力新案一覽。資料來源／住展雜誌
近兩年台北市低總主力新案一覽。資料來源／住展雜誌

大同 房價

延伸閱讀

新青安復活 首購族「十大購屋潛力區」曝光

新青安放寬助攻！新成屋順搭青年成家列車

新青安大鬆綁仍救不了限貸飢餓遊戲 揭「一個政府、兩套標準」困局

央行明理監事會不跟進美降息機率大 市場估最遲明年新青安落日前必降

相關新聞

川普對等關稅衝擊！亞洲家具王咬牙撐：利潤像擰乾的毛巾「越南若升至50％ 就玩不下去」

自2018年中美貿易戰以來，東協逐漸被推到全球供應鏈重組的舞台中央。幾年間，它不再只是避險的替代地，而開始承擔「下一個核心」的角色。

流通經營者高峰論壇／林麗文：深耕在地 共創共好

麥當勞供應鏈管理群副總裁林麗文表示，麥當勞的使命是成為與時俱進的企業標竿，提供消費者喜愛與信任的產品，並以「深耕在地、共...

流通經營者高峰論壇／劉維公：影響力管理 新思維

東吳大學社會學系副教授、台北市前文化局長劉維公指出，台灣迫切需要學習品牌管理之外的管理學，也就是影響力管理。

流通經營者高峰論壇／謝良承：掌握數據 重塑生態

統一資訊總經理謝良承表示，零售媒體聯播網（RMN）與OMO（線上線下融合）已不再只是選項，而是未來零售的核心驅動力。

流通經營者高峰論壇／湯明哲：策略創新 驅動價值

長庚大學校長湯明哲指出，企業經營的最終目標是為顧客、股東與員工創造價值，而策略的突破與創新正是驅動價值的核心。

流通經營者高峰論壇／廣畑三之丞：二手產業 有潛力

2nd STREET TAIWAN董事長兼總經理廣畑三之丞表示，公司致力成為傳播二手循環產業的大使，並在全球展現強勁的成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。