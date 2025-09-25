金仲獎揭曉 信義房屋17人獲殊榮、4人還拿評審團大獎
被譽為「房仲界奧斯卡」的金仲獎9月24日頒獎，全台直營的信義房屋共17人獲獎；不動產經紀人組與不動產經紀營業員組各有10人與7人獲獎，其中更有世貿莊敬店專案執行經理林宇航、中路重劃店經理宋有容、三民店專案經理林誼銘、安平永華店經理張辰語共4名同仁獲得評審團大獎。信義房屋表示，獲得佳績的關鍵來自「先義後利、以人為本、正向思考」的核心價值，深植於同仁心中，以有溫度的服務，為客戶成就家業夢想。
中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會每年舉辦金仲獎，由各縣市不動產仲介經紀商業同業公會推薦優秀人員，今年於花蓮遠雄悅來大飯店舉行。
獲得評審團大獎的信義房屋中路重劃店經理宋有容為房仲第一線少數的女主管，她在績效壓力下，仍熱情、樂觀面對，成為許多同仁心靈諮詢的「張老師」，不僅無私分享，她也帶領區內夥伴參與志工及社區服務活動，包括舉辦二手市集、手作DIY、捐血等活動，讓住戶感受到貼心的服務。
另一名獲得評審團大獎的信義房屋三民店專案經理林誼銘原本生涯規劃是竹科工程師，自我探索之後，發現自己喜愛與人互動、解決問題，他從業務基層做起，與建商、代銷合作，打造「全房產一站式服務」模式，更曾擔任店主管，「手心向下」陪伴團隊多次破紀錄，他更深耕不動產傳承規劃，協助客戶更有效率傳承資產，以不動產專業顧問的角色，協助更多客戶規劃未來。
信義房屋師大永康店專案協理陳志遠加入信義房屋20多年，不僅是千萬經紀人，更以「客戶滿意就是生命責任」的理念，曾協助一名80多歲的大安區朱媽媽媽換屋，因朱媽媽與身體欠安的女兒居住，陳志遠全權協助清潔、搬家、清運事宜，交屋後她搬到新店居住，疫情期間因為健康狀況不佳無法外出，陳志遠每天騎機車採買食材、日用品與藥物，協助他們恢復健康。對他而言，房仲工作不僅是交易，更是充滿溫度與責任的服務。
信義房屋表示，未來將致力提供更值得信賴、更貼心且全面的服務，讓每一名消費者都能感受到信義人的真誠與關懷，實現「有信義的地方，就有幸福」的美好願景。
此外，信義房屋為業界上市、全直營房仲，憑藉深耕台灣逾40年經驗，掌握脈動、市場觀察並提出產業分析；並由專業地產顧問提供一條龍服務，以SinyiCare十大守護，包括最高規漏水保障、履約保證價金信託、AI配案等以及居家服務，保障消費者的房產交易安全。本業之外，近20年來著力於社區營造，推動「社區一家」計畫，幫助超過3000個社區圓夢，獲得總統文化獎肯定，並進一步推動「地方創生」，貫徹企業社會責任打造永續發展的共好生活。
