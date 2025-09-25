多棟社區攻上6字頭 台灣新地標將扭轉淡水房市？

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡江大橋。圖片來源／ 新北市政府
台灣新地標「淡江大橋」合龍吸引各界關注，觀察實價資料，淡水今年有多棟成屋攻上6字頭，包括位於紅樹林的山林海、海悅觀海城堡，位於竹圍的水問山，以及位於淡海沙崙的麗寶鐸藝。

其中，「山林海」單價衝最高，15樓戶今年4月以1,008萬成交，每坪達63.8萬元。

海悅觀海城堡為25樓戶，約13.5坪，今年2月以825萬成交，每坪達60.9萬元。水問山為26樓戶，坪數較大，含兩車位約93.5坪，今年1月以5157萬元交易，每坪約60.2萬元。

另外，位於淡海沙崙，正對淡江大橋的麗寶鐸藝，7樓戶含車位約52坪，今年3月以2591萬出售，每坪60.4萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前淡水6字頭房價社區集中在竹圍與紅樹林一帶，該區早期推出不少大坪數豪宅，被建商營造成「富人灣」氛圍，區內的河岸宅與山景宅受高資產族與退休族青睞，房價也一路水漲船高。

不過，隨著豪宅買氣趨緩，而市場剛性需求日漸旺盛，近年竹圍與紅樹林的主流產品已從「度假景觀宅」轉向「低總價剛需宅」，房價多落在4字頭上下，部分具水岸景觀優勢的個案可站上5-6字頭。

莊思敏表示，竹圍與紅樹林緊鄰台北市，透過淡水信義線即可直達台北車站，相較淡水其他地區在交通上更具優勢。尤其隨著淡北道路、淡江大橋等重大建設的陸續推進，未來區域交通壅塞可望獲得紓解，便利性也會增加。

另外，淡江大橋、淡北道路未來完工，受惠最大的就是淡海新市鎮，其中透過淡江大橋可連結台64線，台61線，另外透過淡北道路則可避開竹圍塞車路段，區域內具有景觀的住宅，後市也看好。

莊思敏表示，淡水房市最大的痛點就是交通，也讓房價長期位處相對低點，然而，隨著淡江大橋通車，此一局面勢必將有所改變。隨著區域交通機能的大幅躍升，將吸引更多外來人口入住，同時帶動觀光與商機，活絡在地經濟及就業人口，在此利多下，淡水房市前景看俏，房價也具備可觀的成長潛力。

今年淡水成交6字頭社區。資料來源／中信房屋
淡江大橋 房價

