統一資訊總經理謝良承：AI 結合 RMN 精準行銷 推動零售新生態

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一資訊總經理謝良承24日於「2025流通經營者高峰論壇」以「數位科技創造服務業無限變革」為題進行演講。他指出，零售媒體聯播網（RMN）與OMO（線上線下融合）已不再只是選項，而是未來零售的核心驅動力。他強調，零售業的價值正在於第一方數據的掌握，這些數據不僅能讓廣告投放更精準，更能讓品牌與消費者在每個接觸點緊密連結，進一步重塑零售生態。

謝良承解釋，RMN能夠透過廣告數據蒐集與會員標籤強化，協助品牌有效鎖定目標客群。透過AI技術結合地點標籤、會員標籤與廣告投放，品牌能更準確找到潛在客戶，並提供貼近生活的廣告策略。他表示，從品牌觸達到受眾篩選，再到深化互動與群眾養成，最後放大行銷效果，能形成一條完整的數據驅動鏈路，讓每一次行銷都更精準。

在商業模式上，他指出有兩大核心應用：第一，透過受眾包結合ADH數據比對，協助品牌精準識別既有與潛在客群；第二，藉由大量曝光與收集有興趣的會員，再結合第一方數據，鎖定精準受眾，進行再行銷與廣告投放。

謝良承指出，數據策略應從商品銷量、點位特色與分眾出發，依據目標客群的行為屬性進行分群，再挑選人潮最多的門市，打造精準的門市廣告策略。結合主動推播與客製訊息，不僅提升顧客互動成效，也能協助品牌快速調整策略，形成閉環行銷。

他強調，RMN與無人智慧商店的結合，更將徹底改變零售生態。無人商店不僅提供便利，更是數據的前線入口，每一次消費者拿起商品或完成交易，數據都即時回流至品牌平台，協助企業即時修正行銷方案。這不只是廣告工具，而是涵蓋數據分析、會員經營、線上推播到線下購買的全鏈路生態，代表零售業正進入一個以數據為核心的全新時代。

