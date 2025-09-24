三波連假⾞流預增4成 CSD中衛推行動口腔保健解決方案

針對旅行期間的口腔保健需求，市面上陸續推出多種便攜式產品。其中，口罩大廠CSD中衛觀察到「行動口腔保養」的市場需求，特別結合旗下IKIGAI與W博拭兩大品牌，針對不同需求場景提供解決方案，搶攻市場商機。

近期即將迎來包括教師節（9月27日到9月29日）、中秋節（10月4日到10月6日）與國慶日（10月10日到10月12日）三波連假。交通部高速公路局預估，屆時國道交通量將達平日的1.3至1.4倍，其中又以中秋連假最為壅塞。

CSD中衛指出，長時間車程、返鄉旅途與聚會活動接連不斷，不僅考驗交通耐心，也讓「口腔保健」成為隱形需求。尤其，長途車程與返鄉旅途中，民眾常在交通移動上以零食、飲料解饞，加上無法即時清潔口腔，到達目的地準備合照或聚會時，往往讓民眾感到困擾。

連假期間各式戶外活動一場接著一場，包括秋季音樂祭、露營派對或朋友聚會，飲食頻繁、作息延後，卻缺乏刷牙漱口的便利環境，容易造成口腔不適。一般而言，長途旅行時因飲食習慣改變、清潔不便，容易產生口腔異味或殘渣累積的情況。現代人對口腔清新的期待，已從單純的健康管理，延伸至社交互動與生活品質的一環。

針對旅行期間的口腔保健需求，市面上陸續推出多種便攜式產品。其中，CSD中衛觀察到，「行動口腔保養」的市場需求，因此結合旗下IKIGAI與W博拭兩大品牌，針對不同需求場景提供解決方案，並已於momo、PChome、博客來、Yahoo等主要電商平台上架，方便民眾隨時購買與攜帶。

IKIGAI漱口水以溫和清潔為特色，添加專利膠原胜肽、採無酒精配方，適合在晨起或出門前使用，快速恢復清新狀態。

W博拭潔牙濕巾則鎖定移動情境，單片包裝方便攜帶，添加木糖醇成分，能即時清除殘渣並減少異味，適合長途車程、聚會或戶外活動等場合。

CSD中衛表示，連假期間往往伴隨高頻率的聚會與旅行，如何在無法刷牙的情境下維持口腔清新，已成為許多人最在意的細節。因此，品牌提供對應方案，協助消費者在行程緊湊時也能保持自信笑容。