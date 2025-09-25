中華電四招 建構幸福藍圖

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信於全台共設置10處18班職場教保中心。中華電信／提供
中華電信於全台共設置10處18班職場教保中心。中華電信／提供

面對少子化與高齡化的挑戰，中華電信（2412）推出以「敢生、願養、樂育、顧老」四階段，結合優於法令的制度、經濟支持、場域建置、時間彈性、文化倡議、數位科技等六構面的家庭友善職場，協助員工兼顧事業與家庭，建構「敢生樂養、安心顧老、幸福不打烊」藍圖。

中華電信表示，「敢生階段」提供優於法令的假別，包括產檢假十日、陪產與陪產檢假十日、娩假91日、每年七日有薪家庭照顧假。育嬰留停前半年政府補助八成薪資，後續一年半加碼提供勞保投保金額五成的育嬰津貼。2024年共發放1,479萬元，復職率94.8%。另提供每胎8萬元生育禮金，每月1,000元的育兒津貼，減輕父母經濟壓力。

願養階段，中華電信表示，目前全台共有十處18班職場互助教保中心，2024年「育兒減工時不減薪」擴大至育有六歲以下子女的員工每日可減少一小時工時，薪資與績效不變，吸引2,373人申請，創造30萬小時的陪伴時光。

樂育階段，中華電信指出，辦理親職講座、家庭日及親子活動。與《親子天下》合辦親子日，吸引40個家庭參與，滿意度100%；各地親子活動逾2,500人次，並與弱勢團體合作，透過數位學習平台開設親職與高齡照護課程，逾7,500人次參與。

此外，顧老階段，中華電信規劃高齡照護課程與「回甘樂活退休關懷班」，協助員工培養照護知能並規劃退休生活；延伸健康照護，提供多元且優惠的健檢方案供眷屬與退休員工自費參。每年捐助「中華電信退休同人協進會」450萬元，並補助150萬元旅遊經費，支持退休員工社交與休閒活動。

中華電信表示，更建置數位平台「壯世守護專區」，並推動異業合作，系統化整合長照資源，落實ESG永續發展與社會責任。

累計2024年，中華電信員工誕生446名新生兒，粗出生率千分之22，為全國平均的四倍。29歲以下員工由2021年的1,255人增至2024年的1,976人，顯示雇主品牌與職場吸引力提升。

