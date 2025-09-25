500盤晚宴 企業家雲集

由青年質感媒體《500輯》首創的第一份台灣人觀點美食評鑑「500盤」，今年正式邁入第五屆里程碑，每年頒獎典禮後的晚宴菜色，更是台灣料理界首屈一指的夢幻組合。晚宴昨日在台北晶華酒店宴會廳盛大舉辦，今年特別匯聚歷年榜單的常勝軍共同演繹奢華的味蕾協奏曲，現場企業界大老、社會名流齊聚。

「500盤」晚宴先由喜相逢麵館、鄒記食舖、朧粵、金蓬萊遵古台菜餐廳、請客樓共同打造「5周年限定5小盤」，再由SENS、aMaze、logy分別操刀冷、熱前菜，更由本屆冠軍「晶華軒」、亞軍「紅棉」攜手獻上主菜，最後再由《500甜》冠軍「畬室」拿出招牌巧克力與甜點作為完美句點。

國巨集團董事長陳泰銘也應邀出席，此外包含永豐金控（2890）董事長陳思寬、永豐金控總經理朱士廷、老爺酒店執行長沈方正、晶華酒店集團董事長潘思亮、台灣大哥大總經理林之晨、永豐餘生技董事長何奕佳及元太科技董事長李政昊等企業名人也都出席。現場並有「三金等級」表演，壓軸則請來金曲歌王蕭煌奇獻聲。

開場的5周年限定5小盤，五間餐廳在歷年得盤總數已經累積到134盤。其中喜相逢麵館帶來素雞，鄒記食舖獻上薺菜蒸餃，另外還有朧粵的花膠螺頭湯、金蓬萊遵古台菜餐廳的蓬萊排骨酥、請客樓的「悄悄話」，向台灣餐桌風景致敬。

冷前菜SENS端出生蠔，'aMaze心宴則以鴨卵、萊菔，融合台灣家庭常見的菜脯蛋概念。熱前菜則有logy的杏汁鮑魚，使用台灣鮑魚，並以浸泡番紅花的麻油提味，充滿柔和旨味。

備受關注的主菜，是晶華軒×紅棉端上的第一刀叉燒×螺旋叉燒酥。「第一刀叉燒」使用台灣黑毛豬腩頭肉前端帶筋的部位，而「螺旋叉燒酥」則運用第一刀叉燒所修下的邊角做內餡，創造外酥內鹹香的層次。

另一特色主菜是專門製作的500盤版西施泡飯。以晶華軒招牌的西施泡飯為基礎，改用當季馬祖淡菜作主軸，打造500盤限定版本。

最後的甜點，由畬室的金桔茉莉蛋糕、辣椒香草夾心巧克力、醺紅巧克力塔來做美食收尾。