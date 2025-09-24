試營運吸逾百萬人次！新光三越台南小北門店26日開幕

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
試營運吸逾百萬人次！新光三越台南小北門店26日開幕。新光三越/提供
試營運吸逾百萬人次！新光三越台南小北門店26日開幕。新光三越/提供

新光三越台南小北門店將於9月26日（五）開幕，導入超過200家品牌，其中包含60家獨家／首發品牌、30間人氣餐飲，以及六大藝術空間策展，豐富亮點締造高度口碑話題。

新光三越表示，試營運至今，已吸近百萬人次朝聖，展現驚人吸客實力，不僅買氣持續激增、業績開出紅盤，更進一步帶動台南北區商圈的共榮發展，串聯在地文化、餐飲與潮流時髦能量，為消費者打造嶄新美好新生活購物場域。

在主力餐飲陣容表現上，話題餐廳與日系超市助攻買氣。LOPIA日均湧入6,000人潮，創下坪效全台新高；台灣首店魁力屋拉麵每日銷售超過500碗，人氣持續不減；南部獨家引進的朵頤牛排與SPORTS NATION，全時段餐期皆座無虛席，一位難求；台南在地名店60+ TEA SHOP日銷700杯飲品，而金桃家聯名限定大福更狂銷6,000顆。

趨勢潮流品牌同樣表現亮眼。POP MART開幕首日業績創下全台新高；Pokémon Center TAIPEI首度南下展店，每日開店即吸引超過500人排隊；南部首發品牌如LAKOLE、fwee、beautySTAGE等，詢問度極高，皆交出亮眼成績單。

台南小北門店首創「微醺夜經濟」，打造深夜餐酒新地標，導入5家餐酒與酒吧概念餐廳，深受顧客青睞。碳佐麻里全新品牌湘碰杯 餐酒沙龍以創意湖南菜為主打，廣受好評，調酒更桌桌續杯不斷，人氣持續高漲；而giddy與 SPORTS NATION運動餐廳則打破傳統百貨營業時段，無論是賽事迷還是三五好友相約聚會，周末深夜皆吸引大量酒客前來，多元餐飲與創新營運模式的進駐，使台南小北門店成為最潮的新興微醺基地，夜晚聚會與休閒熱點正式成形。

