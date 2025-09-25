美時加入美國製造行列

美時（1795）震撼宣布大筆投資6.58億美元收購位在美國的Alvogen US公司，直接掌控美國當地生產基地，美時董事長韋斯曼（Robert Wessman）昨（24）日表示，這項策略與川普倡議的「美國製造」有直接相關。

美時是由冰島人Robert Wessman在2014年透過自己握有的艾威群（Alvogen ）藥廠買下了美時經營權，如今台灣美時已成為Robert Wessman旗下事業最大公司，如今台灣為出發點，收購Robert Wessman的美國事業，外界都很好奇其背後的戰略目標。

Robert Wessman表示，川普政府將「藥品本土製造」列為戰略重點。若能擁有一家位於美國、且具備高品質產能的製藥廠，對美時的戰略布局非常有利。

他表示，多數學名藥廠通常會把生產線轉移到低成本國家（如印度），導致美國本土生產廠稀少，美時這次收購的Alvogen US公司擁有高品質製造設施，在美國屬於少數現成的生產基地，直接符合政策與市場需求。