美時併購美商Alvogen US所有權 躍全球前20大專科藥廠

美時（1795）昨（24）日在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NAGH）100%股權，取得美國Alvogen US公司所有權，收購金額為6.58億美元（約新台幣199.4億元），這項收購將讓美時一躍成為全球前20大專科製藥公司。

美時昨日召開法說會，副總經理沈燁進一步說明，交易完成後，試算營收將達原有的1.9倍，試算調整後EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）也達原有的兩倍，整個合併案目標今年底前完成，明年元月開始認列新的營收。法人估計，合併後全年營收有望達400億元以上。

美時近二年主要海外擴張

沈燁並說明，本交易隱含的企業價值高達約20億美元，交易結構包括現金、特別股以及與未來績效連動的或有績效獎金（earnout）。此交易仍須取得相關主管機關核准。

美時昨日受惠此利多消息激勵，股價開盤即跳空漲停直至收盤，終收211元，上漲19元，成交量僅1,300餘張，直至收盤前仍有逾1萬張買單排隊。

美時總經理Petar Vazharov表示，此次交易為美時帶來互補的產品線，使產品總數達到將近100項。美國當地專屬銷售團隊也將強化美時的商業能力，美時也能受惠於當地具備優良FDA紀錄的製造廠。

Alvogen US公司在當地有640萬平方英尺的土地，充分的空間能用於未來擴廠，例如擴建口服癌症用藥的產線以提供美國市場。

Petar Vazharov表示，美時與Alvogen US肩並肩努力逾十年，建立信任也交出亮眼成果。長期的合作讓公司有信心，此次整合將會進行得十分順利。美時與Alvogen US將攜手打造更強大的平台，迎接未來的成長。

根據美時公告，這次收購NAGH的100%全數股權合計約6.58億美元（其中包括美時因所持有特別股轉換成普通股約13.4%之股權），其中約65%美時擬以現金支付，另外約35%透過發行可贖回特別股予NAGH普通股股東（除美時公司以外）以取得剩餘普通股股權（其中關係人Aztiq Pharma Partners S.à r.l. 約為美金5,056萬元）。

美時指出，與NAGH / Alvogen US集團過去合作已成功地於2019年在美國市場上市困難學名藥Buprenorphine/Naloxone，以及2022年在美國上市困難學名藥Lenalidomide，這兩項產品在美國學名藥都佔有領先地位，另有多項困難學名藥的合作開發進行中。

美時說，透過此交易案，美時得以直接切入全球最大藥品市場並取得高品質的美國製造基地，擴充產品線，增強研發能力和新業務拓展機會，而美時和NAGH已有長達10年的合作經驗，整合風險低，綜效可望加速實現。