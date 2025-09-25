台灣賓士總裁賴恩凱看市場 Q4向好、明年轉強

台灣賓士總裁賴恩凱昨（24）日表示，台灣車市今年遭遇到相當大的挑戰，對於貨物稅與關稅相關議題影響市場，前三季不好，但最壞情況差不多過去了，第4季向好、明年首季轉強。

賴恩凱認為，第4季表現將比前兩季強許多，但是否能超越去年同期還有待觀察，不過，明年第1季將會有非常強勁的表現，台灣車市將逐步回到正軌。

賴恩凱指出，美國總統川普引發的關稅問題，導致消費者觀望，而對市場造成衝擊，這非台灣獨有問題，全世界同受其苦只是樣態不盡相同。台灣市場也在貨物稅條例修正通過後，需求逐漸回升，9月交車台數明顯增加，也顯見台灣政府與汽車產業間溝通和合作關係相當良好。

貨物稅條例修正案已於9月7日上路。新購小客車再加汰舊換新最高減徵10萬元。

對於台灣海關還卡了超過3萬輛新車庫存，賴恩凱表示，作為汽車製造商和進口商，從技術角度來看，這也合乎邏輯。但這只是暫時低迷，他指出，一旦一些問題得到解決，市場就會再次回升，這些庫存自然會流入市場。

對於台灣市場展望，賴恩凱以「光明與黑暗」來形容 ，年初時豪華車銷售亮眼，沒想到第2季與第3季關稅與政策影響，市場有18%衰退，但這不是結構性問題而是暫時性問題，接下來市場發展仍正面看待，一旦不確定因素排除，市場將快速回溫。尤其是台灣賓士品牌有很多車款和方案可滿足目標級距要求，在市場回溫時，將可回復強勁銷售動能。