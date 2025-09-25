台灣賓士宣示 車價不會降

台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）履新近一個月後，昨（24）日宣示，台灣賓士車價基本上不會調降，即使台灣對美車關稅出爐，賓士價格策略調整也僅限美國生產車款。

這是美國總統川普發動關稅戰後，國際車廠在台灣對車價最明確的表態。業內認為，賓士是豪華車龍頭車廠，此一表態對國內車市有「穩定人心」的作用，也可望逐步催出觀望買氣。

賴恩凱談話重點

賴恩凱表示，在台灣對美國車的關稅政策出爐之前，賓士不會有調整價格（降價）作法，而即使關稅政策確定後，也只會影響「美國製造」車款（美國生產共有四大車系分別為GLS、GLE、EQE SUV、EQS SUV），其餘車款不會有所謂的降價問題。

賴恩凱同時表示，Mercedes-Benz的定價策略並非隨意制定，而是有其邏輯性和合理性。品牌需要給消費者提供價格穩定保障，這也是維持品牌信譽和消費者信心的重要措施。他強調，品牌成功需要建立在全產品線的均衡發展上，而非依賴單一政策優惠措施。

台灣賓士將在未來兩年於台灣市場推出超過25個新車型。這波產品攻勢將從10月1日發表的 Mercedes-Maybach SL開始，明年年初還將推出全新世代的CLA電動車，並在台投入5億元強化通路，以產品與服務的提升持續拓展市場。

在政府釋出調降關稅將針對美國車後，市場普遍解讀，除美國製造的車輛將因關稅調降而降價外，非美國製造的進口車也可能因市場競爭而調降。

台灣賓士昨日首次由總裁賴恩凱對外明確宣示，由台灣賓士進口、來自全球各地生產基地之車款，其目前已公布之各年式建議售價（MSRP）維持不變。

由台灣賓士引進自美國廠生產車款，在政府機關正式公告相關政策變動之前，目前亦沒有調整建議售價計畫。倘若未來關稅政策有所修改，台灣賓士將依政府機關最終公告之規範進行評估並因應。賴恩凱並表示，此訊息已於上周發布給授權經銷通路。