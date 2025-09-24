2025建築園冶獎頒獎典禮移師台中 共123件作品得獎

國內民間規模最大、最受建築同業重視的「建築園治獎」，24日在台中舉行第31屆頒獎典禮。今年首創「評審特別獎」，由高雄舊建築再生類「高雄燕巢.橫山共創基地」，台南市公共建築類「碳佐麻里新興店」、台中市公共建築類「八仙山國家森林遊樂區-自然構築計畫」，以及南投縣公共建築類「半山夢工廠」等四案獲獎。

第31屆「建築園治獎」頒獎典禮，全台各縣市政府、不動產公會皆派代表參加，地主台中市政府秘書長黃崇典、中華民國不動產協進會理事長張麗莉，以及來自菲律賓由吳英明教授率領的建築園治獎觀摩團，現場近350位建築同業齊聚一堂，歡喜熱鬧為今年建築園治獎得獎單位喝采。

高雄市建築經營協會理事長黃瀚霆表示，這幾年建築園治獎評選範圍涵蓋全台，最北到新北，最南到屏東，更深入南投山區，評比大樓住宅建築景觀類、透天住宅建築景觀類、公共建築類、公園綠地景觀類、舊建築再生類及社區景觀營造類等六大類，今年有123件作品獲獎、16件作品獲特別獎，投入志工超過1,000人次。

黃瀚霆指出，源自於高雄的建築園治獎，今年邁入第31年，主軸為「穿越叁零.零碳永續」，在三十而立之後，建築園治獎以「穿越」的概念，將頒獎典禮從高雄「穿越」到台中，希望建築園治獎的精神能在台中生根、延續。

此外，也以「穿越」的概念，串起跨世代、跨領域、跨文化的建築多元信念與價值，豐富建築園治獎的意義與厚度。

台中市政府秘書長黃崇典表示，自己從事公務的年份，跟建築園治獎一樣，都是31年，他早就知道高雄有個園治獎，但疑惑為什麼要取名為「園治」，現在漸漸能理解，建築真正是要師法大自然的精神，追求減碳、淨零到永續，他推崇建築園治獎獎項設立精神，和台中市追求的城市目標一致，共融、共善、共享，不約而同致力於實踐讓建築環境更好。

建築園治獎代言人羅耕甫指出，建築園治獎31年來，每一位參與園治獎的設計師、團隊與業主，都是推動台灣建築文化往前的力量。

建築園治獎見證了台灣城市與社區的變遷，透過一個又一個優良作品，讓建築人知道建築與景觀設計是如何與自然對話、與人群連結、如何承載文化記憶，期許自己，不只是設計漂亮的建築，更是要推動城市與土地的進步，透過建築進行實地的教育，讓這片土地上的每一個人都能享受到更永續、更宜居的生態共融圈。

建築園治獎主任委員黃啟倫表示，他加入建築經營協會到今年剛好滿20年，親眼見證建築園治獎從高雄為起點，逐步開枝散葉，至今評選範圍酒蓋全台灣。

每年的建築園治獎從報名、評選、公布得獎作品到頒獎典禮，整個時程差不多要6到8個月，這20年來的頒獎典禮地點以高雄為主，疫情那幾年，還以「外送員」的概念，把獎座分別到各縣市，這都是建築園治獎追求創新的歷程。

黃啟倫指出，第31屆建築園治獎有「3項創舉、1項特別」，3項創舉分別是頒獎典禮移師台中、首創代言人及公布評審委員名單；1項特別則是增設評審特別獎。建築園治獎是第一次來台中舉辦頒獎典禮，他說，「今年台中得獎件數有20件，我們來台中辦頒獎典禮，也是應該的。

此外，今年建築園治獎首創「代言人」，邀請源自於高雄、在國際獲200多座獎項的羅耕甫擔任建築園治獎代言人，羅耕甫所設計的台南碳佐麻里也有得獎。

第3項創舉則是公布評審委員名單，黃啟倫表示，評審組在邀請評審的標準，專業是這些評審的基本配備，外掛的是他們在各領域上輝煌耀眼的成就，每位評審都是用高標準來看待建築園治獎，既然經過這麼嚴苛的評審過程才獲獎，何不將評審名單公布，讓得獎者感受得獎不容易，也讓落選者能心服口服，明年再來。