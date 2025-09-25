聽新聞
流通經營者高峰論壇／湯明哲：策略創新 驅動價值
長庚大學校長湯明哲指出，企業經營的最終目標是為顧客、股東與員工創造價值，而策略的突破與創新正是驅動價值的核心。
湯明哲昨（24）日以「連鎖業AI策略創新迎變局」為題發表演講。他說，在互聯網衝擊及AI破壞式創新的雙重挑戰下，零售與服務業唯有加速「數智轉型」，打造個人化體驗與無縫交易，才能在激烈市場競爭中生存並持續成長。
他指出，網路企業對批發零售、住宿餐飲、金融、娛樂、文化、教育、遊戲與旅遊等產業造成巨大衝擊。
湯明哲進一步分析，AI自2013年快速起飛，透過資料採礦、圖像識別與自然語言處理，以文字、數字、圖像與語音進行大數據訓練，並具備自我學習與修正能力。
在零售業應用上，AI能帶來更精準的顧客體驗與個人化購物歷程，透過行銷科技累積消費資料、建立資料庫，再進一步提供購買建議與個人化廣告，甚至發展虛擬助理；同時推動交易流程無縫化，提升消費便利性。
