流通經營者高峰論壇／劉維公：影響力管理 新思維

東吳大學社會學系副教授、台北市前文化局長劉維公指出，台灣迫切需要學習品牌管理之外的管理學，也就是影響力管理。

劉維公昨（24）日出席「2025流通經營者高峰論壇」並以「企業經營新思維：影響力」為題演講。他強調，企業經營已不再只是商品功能、規格或美感的競爭，而是延伸到商品對社會與環境的影響力，經營者必須將「想做的好事情」放在管理核心。

劉維公以荷蘭巧克力品牌Tony’s Chocolonely為例，該公司在短短20年間以平均26%的年成長率快速壯大，2024年營收突破2.16億美元。他指出，Tony’s Chocolonely的成功，不只來自產品力，更來自「零奴隸巧克力」的願景，透過供應鏈透明化，讓消費者意識到道德議題，進而支持品牌。

他分析，從品牌管理到影響力管理是一種典範轉移。品牌管理強調理念文案、心靈占有率、美學風格，以及透過行銷策略刺激購買；影響力管理則注重具體行動與報告、對地球與未來世代的責任感。