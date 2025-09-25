流通經營者高峰論壇／謝良承：掌握數據 重塑生態

統一資訊總經理謝良承表示，零售媒體聯播網（RMN）與OMO（線上線下融合）已不再只是選項，而是未來零售的核心驅動力。

謝良承昨（24）日以「數位科技創造服務業無限變革」為題發表演講。他強調，零售業價值在於第一方數據的掌握，這些數據不僅能讓廣告投放更精準，更能讓品牌與消費者在每個接觸點緊密連結，進一步重塑零售生態。

謝良承解釋，RMN能夠透過廣告數據蒐集與會員標籤強化，協助品牌有效鎖定目標客群。以統一旗下的RIMA AI應用為例，透過AI技術結合地點標籤、會員標籤與廣告投放，品牌能更準確找到潛在客戶，並提供貼近生活的廣告策略。他表示，RIMA AI能形成一條完整的數據驅動鏈路，讓每一次行銷都更精準。

在商業模式上，他指出有兩大核心應用：第一，透過RIMA AI受眾包結合ADH數據比對，協助品牌精準識別既有與潛在客群；第二，藉由大量曝光與收集有興趣的會員，再結合第一方數據，鎖定精準受眾，進行再行銷與廣告投放。