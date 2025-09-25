聽新聞
0:00 / 0:00

流通經營者高峰論壇／謝良承：掌握數據 重塑生態

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
統一資訊總經理謝良承 記者余承翰／攝影
統一資訊總經理謝良承 記者余承翰／攝影

統一資訊總經理謝良承表示，零售媒體聯播網（RMN）與OMO（線上線下融合）已不再只是選項，而是未來零售的核心驅動力。

謝良承昨（24）日以「數位科技創造服務業無限變革」為題發表演講。他強調，零售業價值在於第一方數據的掌握，這些數據不僅能讓廣告投放更精準，更能讓品牌與消費者在每個接觸點緊密連結，進一步重塑零售生態。

謝良承解釋，RMN能夠透過廣告數據蒐集與會員標籤強化，協助品牌有效鎖定目標客群。以統一旗下的RIMA AI應用為例，透過AI技術結合地點標籤、會員標籤與廣告投放，品牌能更準確找到潛在客戶，並提供貼近生活的廣告策略。他表示，RIMA AI能形成一條完整的數據驅動鏈路，讓每一次行銷都更精準。

在商業模式上，他指出有兩大核心應用：第一，透過RIMA AI受眾包結合ADH數據比對，協助品牌精準識別既有與潛在客群；第二，藉由大量曝光與收集有興趣的會員，再結合第一方數據，鎖定精準受眾，進行再行銷與廣告投放。

廣告 AI 總經理

延伸閱讀

全家即刻啟動「花蓮光復洪災」募款 智慧零售車首進災區

韓統一教主涉行賄尹錫悅妻子 送名牌包、鑽石項鍊遭押

台股又創高！「這檔高息基金」賺贏大盤…配息還逆勢上調

台股ETF、基金超猛 00631L、統一全天候兩檔創紀錄

相關新聞

台灣賓士宣示 車價不會降

台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）履新近一個月後，昨（24）日宣示，台灣賓士車價基本上不會調降，即使台灣對美...

美時併購美商Alvogen US所有權 躍全球前20大專科藥廠

美時昨（24）日在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NA...

川普對等關稅衝擊！亞洲家具王咬牙撐：利潤像擰乾的毛巾「越南若升至50％ 就玩不下去」

自2018年中美貿易戰以來，東協逐漸被推到全球供應鏈重組的舞台中央。幾年間，它不再只是避險的替代地，而開始承擔「下一個核心」的角色。

流通經營者高峰論壇／林麗文：深耕在地 共創共好

麥當勞供應鏈管理群副總裁林麗文表示，麥當勞的使命是成為與時俱進的企業標竿，提供消費者喜愛與信任的產品，並以「深耕在地、共...

流通經營者高峰論壇／劉維公：影響力管理 新思維

東吳大學社會學系副教授、台北市前文化局長劉維公指出，台灣迫切需要學習品牌管理之外的管理學，也就是影響力管理。

流通經營者高峰論壇／謝良承：掌握數據 重塑生態

統一資訊總經理謝良承表示，零售媒體聯播網（RMN）與OMO（線上線下融合）已不再只是選項，而是未來零售的核心驅動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。