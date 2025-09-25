流通經營者高峰論壇／林麗文：深耕在地 共創共好

麥當勞供應鏈管理群副總裁林麗文表示，麥當勞的使命是成為與時俱進的企業標竿，提供消費者喜愛與信任的產品，並以「深耕在地、共創共好」為願景，透過負責任的採購與嚴謹的食品安全管理，實踐品牌的社會責任。

林麗文昨（24）日以「麥當勞建構綠色供應鏈之創新策略」為題發表演講。林麗文指出，麥當勞在台灣65%的採購來自在地供應商，且平均80人中就有一人曾在麥當勞就職，不僅支持本土農業，也讓供應鏈更具韌性，凸顯其在地深耕與社會連結。

在負責任採購上，林麗文表示，麥當勞有超過六成的蔬果來自在地供應，並遵守永續漁業原則，所有使用於產品中的野生捕撈魚獲皆符合永續捕撈策略，避免資源枯竭。

食品安全是麥當勞的首要任務，林麗文指出，從原物料管理、生產加工、物流配送到餐廳端，供應鏈團隊都建立嚴格控管，確保每份產品的品質與安全。環境永續方面，麥當勞提出「多元循環解方」，包括源頭管理、材質轉換、包裝減量與強化回收等。