流通經營者高峰論壇／吳建甫：永續發展 邁向淨零

海尼根台灣董事總經理吳建甫表示，永續發展已成為該公司這一代最重要的使命，公司目標是全程實現淨零碳排，並計劃於2040年達成，期望能在台灣打造出首支淨零產品。

吳建甫昨（24）日以「全方位實踐永續創新」為題發表演講。他強調，台灣不只有世界級的晶片，也將孕育出世界級的產品，要從在地出發，邁向國際。

吳建甫指出，該公司產品目前在全球190個國家銷售，擁有近190個工廠，在地化經營正是品牌的DNA。自1987年進入台灣以來，2022年更接管屏東內埔龍泉廠，成為首家在台設廠的國際品牌商。

「MIT」不僅是品質保證，也為該公司在台灣市場建立競爭優勢。吳建甫指出，在地生產能提供消費者更多元的新鮮選擇，為市場注入活力；對社區而言，則可與淨零目標保持一致，推動環境永續並促進地方繁榮；對客戶來說，更能確保穩定供應鏈，提升價值鏈效益，並依據市場需求提供客製化產品組合。屏東廠的發展也展現該公司的永續承諾。