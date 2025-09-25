流通經營者高峰論壇／吳建甫：永續發展 邁向淨零

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
海尼根台灣董事總經理吳建甫 記者余承翰／攝影
海尼根台灣董事總經理吳建甫 記者余承翰／攝影

海尼根台灣董事總經理吳建甫表示，永續發展已成為該公司這一代最重要的使命，公司目標是全程實現淨零碳排，並計劃於2040年達成，期望能在台灣打造出首支淨零產品。

吳建甫昨（24）日以「全方位實踐永續創新」為題發表演講。他強調，台灣不只有世界級的晶片，也將孕育出世界級的產品，要從在地出發，邁向國際。

吳建甫指出，該公司產品目前在全球190個國家銷售，擁有近190個工廠，在地化經營正是品牌的DNA。自1987年進入台灣以來，2022年更接管屏東內埔龍泉廠，成為首家在台設廠的國際品牌商。

「MIT」不僅是品質保證，也為該公司在台灣市場建立競爭優勢。吳建甫指出，在地生產能提供消費者更多元的新鮮選擇，為市場注入活力；對社區而言，則可與淨零目標保持一致，推動環境永續並促進地方繁榮；對客戶來說，更能確保穩定供應鏈，提升價值鏈效益，並依據市場需求提供客製化產品組合。屏東廠的發展也展現該公司的永續承諾。

總經理

延伸閱讀

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

川普整肅下美大學排名出爐！普林斯頓MIT哈佛穩前三 台灣學生怎麼選？

高屏二快行政院核定通過 屏東縣府力拚屏東端2026年動土

屏東大埔社區傳承客家文化 閹雞比賽慶伯公生

相關新聞

台灣賓士宣示 車價不會降

台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）履新近一個月後，昨（24）日宣示，台灣賓士車價基本上不會調降，即使台灣對美...

美時併購美商Alvogen US所有權 躍全球前20大專科藥廠

美時昨（24）日在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NA...

川普對等關稅衝擊！亞洲家具王咬牙撐：利潤像擰乾的毛巾「越南若升至50％ 就玩不下去」

自2018年中美貿易戰以來，東協逐漸被推到全球供應鏈重組的舞台中央。幾年間，它不再只是避險的替代地，而開始承擔「下一個核心」的角色。

流通經營者高峰論壇／林麗文：深耕在地 共創共好

麥當勞供應鏈管理群副總裁林麗文表示，麥當勞的使命是成為與時俱進的企業標竿，提供消費者喜愛與信任的產品，並以「深耕在地、共...

流通經營者高峰論壇／劉維公：影響力管理 新思維

東吳大學社會學系副教授、台北市前文化局長劉維公指出，台灣迫切需要學習品牌管理之外的管理學，也就是影響力管理。

流通經營者高峰論壇／謝良承：掌握數據 重塑生態

統一資訊總經理謝良承表示，零售媒體聯播網（RMN）與OMO（線上線下融合）已不再只是選項，而是未來零售的核心驅動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。