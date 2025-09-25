流通經營者高峰論壇／廣畑三之丞：二手產業 有潛力

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
2nd STREET TAIWAN董事長廣畑三之丞 記者余承翰／攝影
2nd STREET TAIWAN董事長廣畑三之丞 記者余承翰／攝影

2nd STREET TAIWAN董事長兼總經理廣畑三之丞表示，公司致力成為傳播二手循環產業的大使，並在全球展現強勁的成長動能。隨著品牌認知度提升與消費習慣改變，廣畑三之丞看好二手市場的成長潛力，未來在台灣與全球都將持續壯大。

廣畑三之丞昨（24）日以「建構物美價廉消費生態 以永續環保核心創新連鎖商業模式」為題發表演講。

廣畑三之丞指出，二手循環產業的本質在於商品的「重生」，而2nd STREET的商業模式不同於傳統的零售業，既有銷售也有收購，強調商品的傳承和重用。

2nd STREET的核心魅力有三個關鍵因素，廣畑三之丞表示，首先是多樣化風格和品牌選擇，消費者能在2nd STREET找到各式各樣商品，無論是停產商品還是獨特設計，都能在店內發現；其次是商品「新鮮度」，每天都會有來自顧客的新品進貨，保證了商品的變化性和吸引力；最後則是獨一無二的消費體驗，每件商品都是無法複製的，消費者每天都有機會與新商品不期而遇。

