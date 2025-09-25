流通經營者高峰論壇／卓豐閔：車後服務 強化效益

車麗屋汽車百貨董事長兼總經理卓豐閔指出，車麗屋正積極推動數位轉型，透過數據整合與雲端工具，打造全新的車後服務生態，強化會員經營與合作夥伴的營運效益。

卓豐閔昨（24）日以「服務多元創新 車麗屋創新汽車百貨發展生態」為題發表演講。卓豐閔表示，車麗屋近年推動「數據創新服務計畫」，以人車服務履歷為核心，建立完整的數據大水庫，串聯會員消費歷程與全通路銷售資料，進而推動更精準的行銷與會員服務，提升消費者對品牌的黏著度。

在數位應用上，車麗屋也導入三大雲端工具，包括「雲端POS零售管家」、「智慧選品web」及「對話式商務bot」，協助街邊店優化管理與銷售效率，同時提升消費滿意度與配送準時率。

會員經營方面，車麗屋透過Line與App蒐集會員資料，並應用於實體門市及官網，提供個人化優惠與消費累積，強化互動體驗。透過數據加值與雲工具應用，車麗屋不僅提升自身營運效率，也為合作夥伴創造更多價值。