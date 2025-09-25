流通經營者高峰論壇／卓豐閔：車後服務 強化效益

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
卓豐閔 記者余承翰／攝影
卓豐閔 記者余承翰／攝影

車麗屋汽車百貨董事長兼總經理卓豐閔指出，車麗屋正積極推動數位轉型，透過數據整合與雲端工具，打造全新的車後服務生態，強化會員經營與合作夥伴的營運效益。

卓豐閔昨（24）日以「服務多元創新 車麗屋創新汽車百貨發展生態」為題發表演講。卓豐閔表示，車麗屋近年推動「數據創新服務計畫」，以人車服務履歷為核心，建立完整的數據大水庫，串聯會員消費歷程與全通路銷售資料，進而推動更精準的行銷與會員服務，提升消費者對品牌的黏著度。

在數位應用上，車麗屋也導入三大雲端工具，包括「雲端POS零售管家」、「智慧選品web」及「對話式商務bot」，協助街邊店優化管理與銷售效率，同時提升消費滿意度與配送準時率。

會員經營方面，車麗屋透過Line與App蒐集會員資料，並應用於實體門市及官網，提供個人化優惠與消費累積，強化互動體驗。透過數據加值與雲工具應用，車麗屋不僅提升自身營運效率，也為合作夥伴創造更多價值。

消費 雲端 生態

延伸閱讀

大甲溪發電廠保育魚苗放流 溪哥、石𩼧魚苗共8000尾

西門子供數億元軟體平台 攜文化大學培育電子設計人才

台積電、台達電等千金股難追！00905銅板價搶市…小資參與台股新高有解

廚房浴室清潔死角曝光！水龍頭口不乾淨恐比馬桶水髒，達人教用3工具除頑垢

相關新聞

台灣賓士宣示 車價不會降

台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）履新近一個月後，昨（24）日宣示，台灣賓士車價基本上不會調降，即使台灣對美...

美時併購美商Alvogen US所有權 躍全球前20大專科藥廠

美時昨（24）日在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NA...

川普對等關稅衝擊！亞洲家具王咬牙撐：利潤像擰乾的毛巾「越南若升至50％ 就玩不下去」

自2018年中美貿易戰以來，東協逐漸被推到全球供應鏈重組的舞台中央。幾年間，它不再只是避險的替代地，而開始承擔「下一個核心」的角色。

流通經營者高峰論壇／林麗文：深耕在地 共創共好

麥當勞供應鏈管理群副總裁林麗文表示，麥當勞的使命是成為與時俱進的企業標竿，提供消費者喜愛與信任的產品，並以「深耕在地、共...

流通經營者高峰論壇／劉維公：影響力管理 新思維

東吳大學社會學系副教授、台北市前文化局長劉維公指出，台灣迫切需要學習品牌管理之外的管理學，也就是影響力管理。

流通經營者高峰論壇／謝良承：掌握數據 重塑生態

統一資訊總經理謝良承表示，零售媒體聯播網（RMN）與OMO（線上線下融合）已不再只是選項，而是未來零售的核心驅動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。