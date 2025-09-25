流通經營者高峰論壇／連鎖業智慧發展 致勝關鍵

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）理事長蔡德忠昨（24）日表示，變動的大環境下，數位韌性與AI賦能的智慧發展已成為連鎖業經營致勝的關鍵。

他指出，以消費者為核心的心占率，仍是跨界、跨業融合的重要競爭，企業善用數據、導入AI技術並兼顧永續發展，持續經營進化，才能在激烈市場中脫穎而出，而在AI輔助的競爭中，「人」的價值升級攸關決策成敗，有內容有故事，有溫度的服務品質是品牌成功的核心要素。

TCFA昨日舉辦第24屆「2025流通經營者高峰論壇」，今年主題為「創新迎變 創造新局」，並邀請經濟部商業發展署副署長陳秘順出席致詞。論壇聚焦價值創造、智慧應用、永續戰略與通路創新，吸引超過500位連鎖企業領袖與重要主管到場，共同探討如何透過創新與變革打造靈活且具優勢的經營模式。

蔡德忠指出，2025年全球市場面臨前所未有的挑戰，關稅戰重塑供應鏈，AI快速滲透，國際衝突推升不確定性。台灣連鎖產業則承受缺工與成本高漲壓力，市場競爭更加激烈，凸顯創新轉型的重要性。

經濟部商業發展署副署長陳秘順表示，政府已推動「新十大AI建設」計畫，將協助服務業進行AI人才培訓與應用導入。企業應用AI的層級，可從初階的客服、點餐、行銷逐步發展到高階的經營決策、精準行銷與商業模式變革。

台灣連鎖暨加盟協會是台灣第一個成立，年營業額超過3兆元的連鎖組織。34年來持續打造高階知識交流平台，秉持「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，引領產業領袖洞察最新趨勢，創造優質價值鏈。