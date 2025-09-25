連鎖效應／開放加盟…要做對兩件事

面對成長的問題，大多數的創業者都會選擇勇往直前。對於中小企業而言，剛開第一家店成功，接下來如何透過複製擴大規模？馬上會面臨加盟與否的抉擇。

要不要開放加盟？而又如何開放加盟？知易行難，加盟二字並不陌生，但是要邁出加盟的步伐，卻千難萬難。

開放加盟前必須先掌握一個原點，那就是有一家成功的店，未來無論開多少家店，都要回到這個原點。

連鎖企業的早期模式，其複製的含金量差異很大。有的店一開始就具備複製的雛形，而有的還必須經過調整，才能打磨出一個可以開放加盟複製的「模子」，這個過程就是從「建模」到「定模」的過程。

為何加盟複製的初期，容易陷入兩難的困境呢？主要是有兩個原因，其一是加盟複製雖是一個快的方法，但是沒有經驗，難以開展；其二是有經驗的連鎖企業比單店業者更能識別機會，並啟動「快老二策略（Fast Second Mover）」進入市場，市場上我們也經常看到收割加盟果實的並非原創業者。

開一家店成功，想要快速複製、啟動加盟，中小型商業服務業者發展的初期，必須做對兩件事：

一、瞄準適應現階段的加盟模式：加盟連鎖實務上有五個基本原型，即委託加盟、特許加盟、自願加盟、協力加盟以及合作加盟，並分為三種加盟總部，就是管理型總部、供貨型總部與開店型總部，甚至實務中還有第四型總部，即教練型總部，使用的是技術授權。

從管理型到開店型總部，其管理的控制力分別為高、中、低，對中小型商業服務業者而言，在初期選擇發展管理型總部太沉重，不妨先從低控管模式做起，才能更好的上手經營。

二、聚焦發展別讓競爭者有機可乘：實務案例中，曾看到很多成功的小店，錯失了可快速發展的機會，也就是失去了開放加盟的先機，美其名曰準備好了再上路，但市場機會何曾等過人？一蹉跎可能會跟連鎖發展永遠地擦身而過了，所以只要確認其連鎖複製含金量高，我通常都會建議「提速」。

複製的含金量在於門店工作站（Work Station）劃分清晰，且設定了足夠的控制點，再加上原物料供應無虞，複製的可行性才基本俱足。

連鎖的三個關鍵，專業化、簡單化與標準化，專業化必須要有一家賺錢的店；簡單化要有清晰的工作站；而標準化則要回歸易操作和控制點的設定。

每年加盟展如期而至，但又有多少總部值得加盟呢？加盟總部在招商的同時要有自知之明。