ESG最前線／永續報告書 須正確揭露

在全球永續發展浪潮推動下，愈來愈多企業開始編製永續報告書，不僅是因應法規或投資人要求，更是企業展現治理能力與社會責任的重要管道。永續報告書的價值不在於形式，而在於內容能否真實反映企業的永續作為。因此，資訊與數據揭露的原則與品質，成為判斷一份報告是否具備公信力的核心。

首先，數據的完整性是最基本的要求。企業應揭露與永續議題相關的主要面向，包括環境影響、員工照護、供應鏈管理、公司治理與社會參與等，不應僅挑選對形象有利的資訊。完整性意味著資訊涵蓋範圍廣且無重大遺漏，尤其是對於利害關係人高度關注的議題，如碳排放量、能源使用效率或員工多元性，皆須公開並具體呈現。若僅報喜不報憂，不僅削弱外界信任，也可能導致後續聲譽風險。

其次，客觀性是永續報告可信度的關鍵。企業在描述成果時，應以數據為基礎，避免過度宣傳式的文字。舉例而言，若宣稱「降低碳足跡」，則必須搭配具體數字與基準年，並清楚說明計算方法。透過量化資料與國際標準對照，外界才能評估其成效。若僅以片段案例佐證，或使用模糊語言，將難以被投資人或監管機構接受。

可追溯性則關係到數據的來源與驗證。永續報告中的數據應清楚標明蒐集方式、統計範圍及計算依據，並保留可供查驗的紀錄。例如能源消耗量的數據，須明確指出是來自電力帳單、內部監測系統或第三方平台，並說明涵蓋範圍是否包含海外子公司。這種可追溯性，不僅能提升透明度，也方便外部驗證機構進行查核，確保資料並非片面自述。

延續性是永續報告能否展現長期趨勢的重要原則。企業應避免每年僅揭露單一數據，而是建立連續性的數據追蹤與揭露架構。例如，若要展現節能成效，至少須連續數年公開同一指標，並採用一致的計算方法。如此，外界才能比較不同年度的表現，並判斷企業是否真的朝向既定目標前進。若指標頻繁更換或基準隨意調整，將大幅降低報告的參考價值。

最後，正確性是所有揭露原則中的根本。數據錯誤不僅會誤導投資人與社會大眾，更可能涉及法律風險。企業必須在內部建立嚴謹的數據蒐集與審核流程，並導入第三方查驗以強化可信度。尤其是在碳盤查、溫室氣體排放量或人權議題等敏感領域，更須確保數字精準且經過專業機構確認。正確性不僅是數學上的精確，更意味著報告能忠實反映現況，而非刻意修飾或隱匿。

綜合而言，永續報告書的價值不在篇幅長短，而在資訊是否真實、透明且有助決策。完整性、客觀性、可追溯性、延續性與正確性，彼此相互支撐，構成報告的五大支柱。唯有企業嚴格遵守這些原則，才能使永續報告成為溝通利害關係人、爭取投資信任與展現責任承諾的有效工具。否則，即使形式再華麗，也可能淪為「漂綠」的疑慮，失去其應有的價值。