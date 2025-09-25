智慧經營／國泰證券副總經理楊暉騏 新型態經營 創造價值

國內券商在業者手續費競爭等因素中，積極尋求轉型、經營升級，打造永續金融服務，國泰證券通路事業處處長、副總經理楊暉騏表示，為突破規模與資源限制，國泰證券帶領團隊朝向以高收益商品為核心的新型態模式經營，進一步發揮數位化的價值。

優化服務品質

國泰證券秉持「公平待客」的核心理念，長期深耕客戶服務多年，於2025年榮獲「金融業公平待客大調查」、「金融服務評鑑大賞」等獎項肯定。

楊暉騏不僅統管實體通路據點，更擔任公司「公平待客推動委員會」副召集人，統籌跨單位推展公平待客作為的重要角色，其中，業務單位負責追蹤並優化客戶服務品質，後台單位則負責客訴相關處理、員工教育訓練等，積極擴大服務層面，提升客戶保障，確保公平待客服務與時俱進。

楊暉騏表示，隨著台灣正式邁入超高齡社會，高齡人口占比預期將持續上升，了解高齡族群的失智風險及服務需求，國泰領先於全台11間分公司取得「失智友善天使組織」認證，並於分公司設置「銀色櫃檯」提供無障礙輔具與適老化設施，打造更具關懷的服務環境。

此外，鼓勵同仁考取「高齡金融規劃顧問師」證照，期望未來在高齡族群的服務上，除了從環境、設施層面提供友善支持，也能在金融諮詢與產品推廣方面，針對高齡客戶的實際需求，提供更具專業性與溫度的服務解方。

厚植數位基礎

除在公平待客上的積極落實，國泰證近十年推動系統化的數位經營，在台股經紀市占上亦有所斬獲。楊暉騏指出，從2018年至2022年，經紀市占率由第13名晉升至第5名，至今持續穩坐本土券商前五大。國泰證券透過客戶數集中化與線上化的經營模式，導入線上開戶、大量引流與集中作業，有效提升投資開戶數。

楊暉騏表示，為了突破規模與資源限制，國泰證券帶領團隊朝向以高收益商品為核心的新型態模式經營，並在制度上進行調整，推動股權交易全面線上化，進一步發揮數位化的價值。

於新型態經營模式，重視員工特質與技能，鼓勵主動學習與團隊合作，建立互助共好的正向文化。面對世代差異，主管須調整心態，強調「協作」而非單向要求，透過三代共融，結合資深同仁的經驗與年輕世代的創新與效率，共同擁抱變革，為數位券商的藍圖奠定基礎。

楊暉騏表示，國泰證券作為國內數位券商的領航者，至今仍持續精進各項服務，期待往更具規模的券商邁進，進而發揮更大的社會影響力。未來，除了持續增進深度經營外，在實體服務方面，透過增設簡易據點的方式，擴張到全省各都會區，打造更精簡、更高效的營運模式，使高資產客戶數穩健成長。

同時，協助全台實體分公司在經營與服務上能更有效、更完整性地執行業務，透過創新與優化，進一步強化經營表現。