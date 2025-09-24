高鐵雲林站專用區、板橋車站大樓B1東西兩側 兩大案招商啟動

「高鐵雲林站專用區（三）開發經營案」、「板橋車站大樓地下一樓東、西兩側租賃案」兩大案招商啟動；負責招商作業的第一太平戴維斯表示，前者截標日期為115年1月8日、後者為114年10月15日，兩大案在招商說明會時，吸引國內大型業者，包括壽險業、零售業、開發商與雲林在地建商等多家代表性廠商參與，顯見投資者對軌道經濟開發、參與有高度認同。

第一太平戴維斯指出，「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」位於高鐵雲林站西側土地，基地面積逾6.1公頃，土地使用分區為車站專用地(三)，容積率為350%、建蔽率為60%，採50年地上權的開發方式。

「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」全案基地周邊近年重大建設持續進行，包含臺大醫院雲林分院虎尾院區、虎尾科大高鐵校區皆已完工啟用，雲林縣立田徑場亦在今年7月竣工，將於10月提供全國運動會做為開幕場地。

此外，第一太平戴維斯表示，雲林縣為串聯中部及南部科技廊帶的重要節點，高鐵雲林站特定區西側的中科虎尾園區產業用地出租率已逾98%，縣政府亦在周邊持續推動虎尾產業園區、虎尾航太機械產業園區等園區建置計畫，藉由各項建設推動，可為雲林地區引進多元之產業、就業及居住人口，持續朝「農工商科技城」的方向發展。

「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」招商基地面積完整且方正，可開發做為辦公、旅館、商場、會展中心等各類型商業使用，先前招商會吸引指標零售業、壽險業及在地開發商積極參與。

至於「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」部分，第一太平戴維斯指出，本案位於高鐵板橋站出站處，是高鐵乘客出站必經空間，本次招租的東、西側商業空間面積分別為171.9坪及163.9坪，具備交通便利、曝光度佳等優勢。

第一太平戴維斯指出，板橋車站屬高鐵、臺鐵、捷運等三鐵共構之車站大樓，為出入板橋核心商圈主要門戶。2024年進出站總人次約5,839萬，平均每日進出站人次16萬，包含短、中、長程等多種旅程，旅客涵蓋上班族、洽公者、通勤者、周邊居民等，零售商業活動活絡。

兩大案招商顧問第一太平戴維斯協理戴廣平表示，隨著軌道經濟持續發酵，重大交通節點具備著匯聚人流與商業動能的優勢，高鐵特區與捷運周邊開發案，皆成為投資人重點評估項目。