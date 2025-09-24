快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

高鐵雲林站專用區、板橋車站大樓B1東西兩側 兩大案招商啟動

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」基地面積完整且方正，可開發做為辦公、旅館、商場、會展中心等各類型商業使用，先前招商會吸引指標零售業、壽險業及在地開發商積極參與。第一太平戴維斯／提供
「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」基地面積完整且方正，可開發做為辦公、旅館、商場、會展中心等各類型商業使用，先前招商會吸引指標零售業、壽險業及在地開發商積極參與。第一太平戴維斯／提供

高鐵雲林站專用區（三）開發經營案」、「板橋車站大樓地下一樓東、西兩側租賃案」兩大案招商啟動；負責招商作業的第一太平戴維斯表示，前者截標日期為115年1月8日、後者為114年10月15日，兩大案在招商說明會時，吸引國內大型業者，包括壽險業、零售業、開發商與雲林在地建商等多家代表性廠商參與，顯見投資者對軌道經濟開發、參與有高度認同。

第一太平戴維斯指出，「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」位於高鐵雲林站西側土地，基地面積逾6.1公頃，土地使用分區為車站專用地(三)，容積率為350%、建蔽率為60%，採50年地上權的開發方式。

「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」全案基地周邊近年重大建設持續進行，包含臺大醫院雲林分院虎尾院區、虎尾科大高鐵校區皆已完工啟用，雲林縣立田徑場亦在今年7月竣工，將於10月提供全國運動會做為開幕場地。

此外，第一太平戴維斯表示，雲林縣為串聯中部及南部科技廊帶的重要節點，高鐵雲林站特定區西側的中科虎尾園區產業用地出租率已逾98%，縣政府亦在周邊持續推動虎尾產業園區、虎尾航太機械產業園區等園區建置計畫，藉由各項建設推動，可為雲林地區引進多元之產業、就業及居住人口，持續朝「農工商科技城」的方向發展。

「高速鐵路雲林車站特定區車站專用區（三）開發經營案」招商基地面積完整且方正，可開發做為辦公、旅館、商場、會展中心等各類型商業使用，先前招商會吸引指標零售業、壽險業及在地開發商積極參與。

至於「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」部分，第一太平戴維斯指出，本案位於高鐵板橋站出站處，是高鐵乘客出站必經空間，本次招租的東、西側商業空間面積分別為171.9坪及163.9坪，具備交通便利、曝光度佳等優勢。

第一太平戴維斯指出，板橋車站屬高鐵、臺鐵、捷運等三鐵共構之車站大樓，為出入板橋核心商圈主要門戶。2024年進出站總人次約5,839萬，平均每日進出站人次16萬，包含短、中、長程等多種旅程，旅客涵蓋上班族、洽公者、通勤者、周邊居民等，零售商業活動活絡。

兩大案招商顧問第一太平戴維斯協理戴廣平表示，隨著軌道經濟持續發酵，重大交通節點具備著匯聚人流與商業動能的優勢，高鐵特區與捷運周邊開發案，皆成為投資人重點評估項目。

戴廣平指出，本次協助鐵道局招商的兩個案件，一案緊鄰雲林高鐵站的大型地上權案，具備大面積土地、空間可塑性、交通條件便利以及地上權的財務優勢；另一案位於板橋高鐵站出口處的商業空間租賃案，兩案適合不同規模的投資人。

「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」位於高鐵板橋站出站處，是高鐵乘客出站必經空間，具備交通便利、曝光度佳等優勢。第一太平戴維斯／提供
「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」位於高鐵板橋站出站處，是高鐵乘客出站必經空間，具備交通便利、曝光度佳等優勢。第一太平戴維斯／提供

高鐵 戴維斯 壽險業

延伸閱讀

芒果大道打通交通命脈 雲林虎尾雙都心啟動

美股早盤／道指漲逾200點再創新高 台積電ADR漲逾4%

NBA／新賽季有望與狀元郎連線？傳「濃眉」已恢復5對5訓練

高鐵票只多37元！他笑「搭台鐵太傻」 眾人搖頭：不見得省時間

相關新聞

台灣賓士：將導入25款新車 關稅定案前價格不調整

台灣賓士總裁賴恩凱今天表示，第4季表現可較第2季和第3季佳，未來2年將在台灣導入25款新車；在政府正式宣告關稅政策前，賓...

危老熱潮上帝也瘋狂？士林70年地標教堂將重建 想買也買不到

根據台北市政府資料，上月再核准7件危老重建案，其中包括士林知名地標「天主教士林基督君王堂」。房仲表示，該教會基地條件極佳...

彰化房市三強鼎立！ 交通建設加持、品牌建案突圍

彰化縣交通建設、政策推動逐步到位，加上台中房市外溢效應，帶動彰化房市快速升溫。觀察實價登錄，近一年住宅產品預售交易共83...

新青安復活 首購族「十大購屋潛力區」曝光

政府宣布新青安房貸將不再受銀行法72-2條限制，由於新青安最高貸款額度為1,000萬元，若以貸款八成回推，最受惠的是總價...

輝達效應發威 北士科商辦每坪成交價衝78萬新高

輝達（NVIDIA）於今年5月宣布新總部將落腳北士科，帶動此區的商辦和住宅的買氣及詢問度，最新實價登錄揭露，北士科的新商...

新北2025年第2季住宅價格指數 新成屋、整開區價格微漲

新北市地政局公布114年第2季住宅價格指數，今年4月至6月新北住宅價格指數分別為129.12、128.81、130.12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。