彰化房市三強鼎立！ 交通建設加持、品牌建案突圍

彰化縣交通建設、政策推動逐步到位，加上台中房市外溢效應，帶動彰化房市快速升溫。觀察實價登錄，近一年住宅產品預售交易共834筆，其中彰化市、員林市與花壇鄉分別以218筆、146筆、75筆形成「三強鼎立」，吸引格睿、鉅陞（5529）、坤悅（5206）、格睿明煌、禾太等建商積極布局。

彰化市作為縣治核心，擁有成熟的生活機能與穩定的自住需求。中山路、延平路等主要商圈歷久不衰，醫療、教育資源密集，是銀髮族與家庭型買家的首選。

再加上近年都市更新計畫與商圈活化工程持續推進，支撐房市穩健成長。根據實價登錄，市區新案如「鉅陞三福宅邸」、「明煌勤山」皆站上每坪46萬至49萬元天花板價。

員林市也展現強勁成長動能。鐵路高架化工程完工後，交通瓶頸大幅改善，加上台76線延伸與184重劃區啟動，使員林成為外溢人口的首選。

員林大道沿線重劃區推案熱絡，建商如坤悅開發、昌祐建設、禾太建設等陸續插旗，推出「原鄰薈」、「iHome」、「磐石帝堡VII」等指標建案。其中「磐石帝堡VII」主打3至4房透天產品，總價1,288萬元起，延續品牌口碑，吸引換屋族群進場。

花壇鄉則屬於補漲型潛力區。雖然商圈尚在培育階段，但受中彰快速道路與台中南屯區房價高漲影響，通勤族與首購族開始關注移入。建商如格睿建設、昌鐿建設、頡懋建設等積極布局，推出「松花苑」、「藏富天下」、「郡里仁」等透天案，主打三代同堂、社區統一規劃與前院停車等特色。

首度於花壇推案的格睿建設主管蔣世文觀察，花壇透天案的賞屋族除了當地自住族群之外，也多了往返台中的上班族。因當地成交均價在1,500萬至2,500萬元區間，相較台中市南屯區更具親民入手門檻與長期保值潛力，因此看好地段的未來性。

蔣世文說，想在台中買二房的上班族，現在會考慮在花壇住別墅開豪車，尤其此次引進花壇首創的日系設備，很容易吸引對居住環境關注的族群。

2025年下半年，彰化房市呈現「個案突圍」格局。受限於利率高檔與政策管控，整體市場氛圍偏向保守，但具備地段優勢、品牌建商與合理總價的建案仍有穩定買氣。消費者購屋行為趨於理性，選擇具備社區規劃、建材品質與交通便利性的個案成為主流。

例如，有「和美王」之稱的格睿建設，今年首度於花壇中山路一段旁推出「格睿松花苑」，以1,305坪大基地，47至70坪建坪、最大60坪地坪的規格，並配備Panasonic、不二太天、Daiken等日系建材，以全齡社區統一設計，吸引自住型買家青睞。

昌鐿建設新成屋案「藏富天下」，基地位於花壇車站生活圈，生活機能便利，規劃地坪16至40坪、建坪45至118坪，每戶總價約2,300萬至4,880萬元。員林的「磐石帝堡VII」則延續前期社區規劃，搭配明星學區與交通紅利，成為換屋族群的首選。彰化市的「明煌勤山」強調彰泰國中首排，以彰化生活圈為重心，看好家庭客族群。

此外，外縣市建商如坤悅開發、富旺國際（6219）、昌祐建設等也積極插旗彰化，推升建案品質與市場競爭力。例如「坤悅原鄰薈」位於員林重劃區，主打景觀宅與明星學區，預售階段即獲得高度關注。

住商不動產員林加盟店店東江建德表示，彰化市與員林市商圈持續活化，花壇鄉則在建商進駐與人口移入之下正在逐漸形成生活圈，成為房市潛力焦點。