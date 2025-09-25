一零四進擊 推AI媒合人才

一零四（3130）旗下104人力銀行宣布導入AI智慧服務，包括履歷掃描、AI推薦工作與職務內容生成等功能，讓求職者與企業能更精準媒合透過導入AI技術，帶動求職率與相關營收。

根據104人力銀行數據顯示，智慧媒合工作的比率從2023年的24.79%上升至2025年39.2%，實際使用AI創新服務的人數占比從2023年的56.5%，提升至2025年的85.2%，推動招募流程進入智慧化新時代。

104人力銀行指出，AI推薦工作是透過AI演算法，根據求職者的履歷、行為與個人偏好等資料，主動推薦符合條件的職缺，以提升求職效率與媒合成功率，根據實際成效，求職者應徵AI推薦的職缺獲得企業邀約面試的機會，是自行查詢工作的3.2倍。

除此之外，AI可以生成職務內容，AI生成職務內容功能導入生成式AI並且由104研發單位加工訓練，企業只需輸入職務名稱，系統，便能一鍵生成專業且具吸引力的職務說明，大幅節省人資撰寫文案的時間，顯著提升職缺曝光度，已累積近三成企業使用。

一零四8月營收2.3億元，月減5.7%，年增4.2%，今年前八月營收17.92億元，年增7.6%。自2021年以來每年均賺逾一個股本；今年上半年營收13.17億元，營業利益2.8億元，每股純益7.69元。