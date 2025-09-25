聽新聞
0:00 / 0:00

一零四進擊 推AI媒合人才

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

一零四（3130）旗下104人力銀行宣布導入AI智慧服務，包括履歷掃描、AI推薦工作與職務內容生成等功能，讓求職者與企業能更精準媒合透過導入AI技術，帶動求職率與相關營收。

根據104人力銀行數據顯示，智慧媒合工作的比率從2023年的24.79%上升至2025年39.2%，實際使用AI創新服務的人數占比從2023年的56.5%，提升至2025年的85.2%，推動招募流程進入智慧化新時代。

104人力銀行指出，AI推薦工作是透過AI演算法，根據求職者的履歷、行為與個人偏好等資料，主動推薦符合條件的職缺，以提升求職效率與媒合成功率，根據實際成效，求職者應徵AI推薦的職缺獲得企業邀約面試的機會，是自行查詢工作的3.2倍。

除此之外，AI可以生成職務內容，AI生成職務內容功能導入生成式AI並且由104研發單位加工訓練，企業只需輸入職務名稱，系統，便能一鍵生成專業且具吸引力的職務說明，大幅節省人資撰寫文案的時間，顯著提升職缺曝光度，已累積近三成企業使用。

一零四8月營收2.3億元，月減5.7%，年增4.2%，今年前八月營收17.92億元，年增7.6%。自2021年以來每年均賺逾一個股本；今年上半年營收13.17億元，營業利益2.8億元，每股純益7.69元。

AI 求職

延伸閱讀

人資狂問「現職公司」 他面試惹來一肚子氣：這樣不就被老闆知道？

演算法被視為「秘密武器」 美國TikTok將本土化？

面試當天就錄取！眾人憂「屎缺」勸別去 人資曝背後原因

零經驗就能當人資？他想轉職卻屢碰壁 內行人給建議

相關新聞

台灣賓士宣示 車價不會降

台灣賓士新任總裁賴恩凱（Mark Raine）履新近一個月後，昨（24）日宣示，台灣賓士車價基本上不會調降，即使台灣對美...

美時併購美商Alvogen US所有權 躍全球前20大專科藥廠

美時昨（24）日在證交所召開記者會，宣布將透過收購New Alvogen Group Holdings, Inc.（NA...

500盤晚宴 企業家雲集

由青年質感媒體《500輯》首創的第一份台灣人觀點美食評鑑「500盤」，今年正式邁入第五屆里程碑，每年頒獎典禮後的晚宴菜色...

中華電四招 建構幸福藍圖

面對少子化與高齡化的挑戰，中華電信推出以「敢生、願養、樂育、顧老」四階段，結合優於法令的制度、經濟支持、場域建置、時間彈...

貿協領軍 工具機展秀實力

國內的機械產業面臨美國推動對等關稅衝擊，外貿協會發揮全球拓銷領頭領羊功能，與經濟部、台灣機械工業同業公會和台灣工具機暨零...

智慧經營／國泰證券副總經理楊暉騏 新型態經營 創造價值

國內券商在業者手續費競爭等因素中，積極尋求轉型、經營升級，打造永續金融服務，國泰證券通路事業處處長、副總經理楊暉騏表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。