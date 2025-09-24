台灣賓士：將導入25款新車 關稅定案前價格不調整

台灣賓士總裁賴恩凱今天表示，第4季表現可較第2季和第3季佳，未來2年將在台灣導入25款新車；在政府正式宣告關稅政策前，賓士在台灣銷售全車系與車型的建議售價，都不會調整。

觀察美國關稅和進口車政策，台灣賓士（Mercedes-Benz Taiwan）說明，若相關政策塵埃落定後，有機會獲得關稅政策優惠，價格可能調整的部分美國車系，包括GLE、GLS、EQS SUV、EQE SUV這4款。

賴恩凱（Mark Raine）指出，這4款車系占台灣賓士整體銷售比重約20%，預期未來有機會提升至25%。他強調，在台灣政府正式宣告關稅政策前，賓士在台灣銷售全車系與車型的建議售價，都不會調整。

賴恩凱9月起接任台灣賓士總裁暨執行長一職，今天接受採訪，他指出，台灣是賓士集團第15大市場，比澳洲、印度、瑞士市場還要排前，台灣市場具有深厚發展的立基點。

觀察今年台灣車市，賴恩凱表示，迄今台灣車市是「光影交錯」，第1季品牌和市場趨勢正向發展，不過第2季和第3季業績相對趨緩，目前賓士在台灣市場業績儘管年衰退18%，但這並非結構性的問題，僅是短暫的影響，未來市場發展持續正面。

賴恩凱表示，在交車需求以及市場回溫下，預估台灣賓士第4季表現可較第2季和第3季佳，是否會比2024年同期好，要持續觀察，但預期2026年第1季開始可明顯成長。

展望台灣賓士未來營運策略，賴恩凱指出，台灣賓士已設立25個銷售據點，持續掌握客戶導向、投資、成長、拓展、數位轉型、人才6大面向。他透露，未來2年將在台灣導入25款新車，未來12至24個月，賓士將在台灣投資5億元，主要用於升級經銷通路。

對於進口車塞港議題，賴恩凱指出，目前僅是短暫的交車趨緩因素，若交車需求回穩，很快就會消化。

觀察美國關稅與台灣進口車政策，賴恩凱表示，產業與政府之間的溝通與合作良好，政府也積極因應挑戰，但他不諱言指出，關稅不確定性，的確會影響品牌車廠商業營運和消費者購車選擇。

賴恩凱強調，在政府正式宣告相關政策前，賓士在台灣銷售的全車系與車型，建議售價都不會調整；若政策調整，台灣賓士會第一時間評估分析，對應政策調整與改變反映在車款銷售策略。

對於汽車貨物稅減徵政策延長，賴恩凱指出，這是協助振興台灣汽車產業的正確方向，對於電動車減免貨物稅，賴恩凱也樂見相關政策持續，台灣賓士會持續推出電動車款，以及提高電動車銷售市占率。

根據資料，賴恩凱2002年加Mercedes-Benz集團，服務長達23年，具有超過20年橫跨德國、杜拜、馬來西亞、韓國及南非等市場的國際經驗。近期他負責Retailof the Future策略相關業務，並主導海外區域的數位轉型、全方位通路及資訊策略等重點項目。

根據資料，賓士集團在全球前5大市場包括中國、美國、德國、英國、以及韓國。