中華車砸40億元開發智慧產業園區 拚電動車智慧製造

中央社／ 台北24日電

中華車今天宣布，「智慧產業園區開發計畫案」獲得桃園市政府核定通過，未來打造電動車與智慧製造核心據點，預計到2035年總投資額近新台幣40億元。

中華車下午透過新聞稿指出，近年陸續將原租用楊梅廠區周邊土地及新購地塊，規劃變更為智慧產業園區，園區將整合擴大整車設計研發、車輛整合測試驗證、綠能設施及公共空間，打造電動車與智慧製造核心據點，並將導入太陽能發電、電池回收儲能系統及人工智慧（AI）智慧檢測等技術，提升製程效率並落實2050淨零碳排目標。

中華車指出，啟用智慧產業園區，將推動在地產業鏈升級與跨業合作，吸引專業技術人才投入，成為公司持續轉型升級的重要里程碑。

中華車說明，1969年創辦人嚴慶齡因應台灣商用車需求增加，在楊梅創立中華車，初期向大平里長租用5至6坪小空間就「開張」，並於1973年正式投產。

隨著業務擴展，中華車逐步增購楊梅工廠鄰地，並長期租用周邊土地因應營運需求，建構沖壓、鈑金、塗裝及總裝4大工藝，產品線從商用車、拓展至乘用車及電動二輪車等領域。1989年中華車在湖口購置新竹工廠用地，隔年完工啟用，之後又在幼獅工業區設立幼獅廠，作為人才培訓與發展中心。

中華車 太陽能發電 電動車

相關新聞

危老熱潮上帝也瘋狂？士林70年地標教堂將重建 想買也買不到

根據台北市政府資料，上月再核准7件危老重建案，其中包括士林知名地標「天主教士林基督君王堂」。房仲表示，該教會基地條件極佳...

新青安復活 首購族「十大購屋潛力區」曝光

政府宣布新青安房貸將不再受銀行法72-2條限制，由於新青安最高貸款額度為1,000萬元，若以貸款八成回推，最受惠的是總價...

輝達效應發威 北士科商辦每坪成交價衝78萬新高

輝達（NVIDIA）於今年5月宣布新總部將落腳北士科，帶動此區的商辦和住宅的買氣及詢問度，最新實價登錄揭露，北士科的新商...

新北2025年第2季住宅價格指數 新成屋、整開區價格微漲

新北市地政局公布114年第2季住宅價格指數，今年4月至6月新北住宅價格指數分別為129.12、128.81、130.12...

台灣賓士新任總裁首次露面 看台灣市場明年第1季會很好

台灣賓士總裁賴恩凱24日表示，台灣車市今年遭遇到相當大的挑戰，對於市場上因為貨物稅與關稅相關問題造成市場上的影響，預期第...

輝達新壽合約卡關？ 企業先卡位、北士科商辦「6跳7」

輝達（NVIDIA）今年5月宣布新總部將落腳北士科，帶動商辦和住宅的買氣及詢問度，最新實價登錄揭露，北士科的新商辦「遠雄...

