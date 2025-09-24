中華車砸40億元開發智慧產業園區 拚電動車智慧製造

中華車今天宣布，「智慧產業園區開發計畫案」獲得桃園市政府核定通過，未來打造電動車與智慧製造核心據點，預計到2035年總投資額近新台幣40億元。

中華車下午透過新聞稿指出，近年陸續將原租用楊梅廠區周邊土地及新購地塊，規劃變更為智慧產業園區，園區將整合擴大整車設計研發、車輛整合測試驗證、綠能設施及公共空間，打造電動車與智慧製造核心據點，並將導入太陽能發電、電池回收儲能系統及人工智慧（AI）智慧檢測等技術，提升製程效率並落實2050淨零碳排目標。

中華車指出，啟用智慧產業園區，將推動在地產業鏈升級與跨業合作，吸引專業技術人才投入，成為公司持續轉型升級的重要里程碑。

中華車說明，1969年創辦人嚴慶齡因應台灣商用車需求增加，在楊梅創立中華車，初期向大平里長租用5至6坪小空間就「開張」，並於1973年正式投產。

隨著業務擴展，中華車逐步增購楊梅工廠鄰地，並長期租用周邊土地因應營運需求，建構沖壓、鈑金、塗裝及總裝4大工藝，產品線從商用車、拓展至乘用車及電動二輪車等領域。1989年中華車在湖口購置新竹工廠用地，隔年完工啟用，之後又在幼獅工業區設立幼獅廠，作為人才培訓與發展中心。