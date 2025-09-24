危老熱潮上帝也瘋狂？士林70年地標教堂將重建 想買也買不到

根據台北市政府資料，上月再核准7件危老重建案，其中包括士林知名地標「天主教士林基督君王堂」。房仲表示，該教會基地條件極佳，不過，想等它重建後買一戶的人，可能會失望。

「天主教士林基督君王堂」位於士林中正路、 文林路口，根據天主教台北總教區網頁介紹，士林基督君王堂在1955年建堂，迄今已經陪伴士林人70個年頭，該教堂為士林區熱門地標，經常可看到學生在教堂前拍攝畢業照。

根據台北市政府資料，該教堂已於上月15日通過危老重建核准，基地面積約828坪。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中，該教會位處中正路、文林路雙幹道角地，不僅是進出華榮市場的必經路口，距離捷運士林站也不到500公尺，地段條件出色，周邊人潮相當可觀，因此教會外面的人行道，有許多挽面攤位擺攤，成為在地商圈的一大特色。

他表示，該基地的地段優勢鮮明，且土地面積超過800坪，是當地少見的大規模開發案，目前捷運士林站周邊的新案，成交單價介於120~150萬元之間，若該基地推出住宅案銷售，價碼可望比照辦理。

不過陳定中指出，往後推出建案銷售的機會應該不大。主要是過往的教會重建案，若土地為教會本身自有，多半是以擴大宣教規模與滿足自用需求為目的，少有出售易主的狀況。

以該基地來說，產權全部為教會自有，所有權人十分單純，且該教會捨棄容積獎勵高、審議程序長的都更途徑，選擇以獎勵較少但行政流程快的危老模式重建，可見開發效益高低並非教會主要考量，因此往後維持自用的可能性較大。