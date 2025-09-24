地方創生3.0上路 企業從地方出發實踐ESG創永續新典範

為深化企業參與，國家發展委員會攜手資誠永續發展服務公司，於第3季舉辦兩場主題論壇，聚焦企業在「社會面」與「環境面」的永續實踐，並邀集多組具代表性的地方創生團隊，向企業展現「可見、可行、可衡量」的合作模式，開啟地創與企業之間的嶄新關係。

台灣的地方創生政策於2025年正式邁入「3.0時代」，更強調跨域合作與民間參與，並積極推動企業參與地方共創，將地方創生視為實踐ESG的策略基地。隨著政策進入3.0階段，企業參與的角色也正在轉變。國家發展委員會正積極推動以「平台整合、資源媒合、策略對接」為核心的支持機制，協助企業與地方創生團隊建立長期夥伴關係，將企業專業導入在地場域，實踐ESG的同時，也推動地方實質轉型。地方創生團隊具備對在地需求的敏銳洞察與執行力，企業則擁有資源整合與策略布局的能力，雙方相輔相成，有機會共同創造具備永續價值的創新解方。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，越來越多企業正從一次性採購或活動型參與，轉向以自身永續議題為核心的長期策略合作出發。無論是聚焦在地問題解決、開發具地方特色的品牌，或是透過策略投資與資源共用，企業都能找到實踐ESG的可行模式。「只要找到對的議題、對的夥伴，企業就能在實現自身永續目標的同時，也為地方創生注入永續動能。」

為協助企業深入理解地方創生與永續發展的連結，本次系列論壇特別聚焦兩大企業關注的核心議題─「社會影響力」與「循環經濟」。從實務案例出發，探討地方創生團隊如何回應在地需求，並提出創新性解決方案。論壇不僅呈現地方如何回應社會與環境挑戰，也具體展示企業落實ESG的多元可能性。

在「社會影響力新價值：國際視野 × 在地實踐」論壇中，資誠團隊介紹了國際評估工具如SROI，如何協助企業思考社會面專案的長期效益。論壇同時邀請多組地創團隊與企業代表進行合作實例分享—來自花蓮新城的「練習曲文創」，從在地書店出發，串連教育、藝文與街區活化，打造地方社會平台；屏東的「Kelju 革路聚聚」以部落文化為基礎，翻轉傳統長照模式，讓耆老成為文化傳承者，促進世代共融；而來自雲林西螺的「媳婦兒有限公司」，將農村作為創新舞台，從農業體驗、食農教育延伸至品牌設計，展現農村創生的多重樣貌。

在「大自然正成長2.0：用循環經濟開啟永續成長」論壇中，聚焦於循環經濟的實踐與創新策略，探索製程改善、材料再設計等ESG的環境解方。彰化的「耍廢工廠」展示如何將看似無用的農業廢棄物──鴨蛋殼，轉化為3D列印材料，開創在地產業轉型新契機；台南的「台以八翁公司」以酪農綠能中心為核心，將畜牧廢棄物資源化，解決了長期無法有效改善的畜牧廢水問題；高雄的「旗山糖廠社區發展協會」則以香蕉副產品全利用，結合農村旅遊、文化設計與環境教育，實現地方品牌的多元價值。

企業要實現ESG的目標，不僅需要良好的策略方向，還需要能夠落地實踐並創造真實影響的行動場域，而地方創生，正是企業實現永續承諾的策略基地，也是能與社會、環境議題深度接軌的實驗場。