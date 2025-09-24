揚博法說會／泰國廠配合PCB裝機如火如荼 開拓半導體材料將導入量產

PCB半導體設備暨耗材代理商揚博（2493）24日在證交所召開法說會，揚博指出，代理方面材料業務正加速國內及海外半導體廠的認證進程，預計今年第4季到明年第1季開始進入量產並反映在營收上。此外揚博已在泰國成立子公司，公司說泰國配合客戶如火如荼裝機，分公司對公司與客戶都是方便管道也可服務越南區域客戶。

揚博24日也說，上半年毛利率下降主要是產品銷售組合變化，代理產品毛利率較低且代理產品營收上升，另外上半年獲利不理想主要是匯兌損失影響，新台幣兌美元每升值1%將影響稅前獲利850-870萬元。

自製設備方面，揚博董事兼副總經理巫坤星指出，2025年上半年主要自製設備用途主要仍以載板及HDI、類載板佔比較高，應用市場包含、高速運算、電動車（EV）、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及高速網絡和低軌衛星無線通信等高值化趨勢。

揚博也預告，將參展今年10月22-24日TPCA，除了展出7A專利產品與玻璃載板設備外，其中ECO熱回收系統在超過500家企業激烈競逐中，憑藉自主研發實力，一舉榮獲第23屆金鋒獎「十大傑出創新研發」大獎，對因應地球暖化節能的趨勢，協助客戶的節能減碳減廢。

面對客戶轉進東南亞設廠，揚博說，泰國成立子公司AMPOC FAR-EAST (THAILAND) CO.,LTD.，就近與客戶作密切溝通及售後服務及掌握商機。無論國際局勢如何，持續開發新技術滿足客戶需求。