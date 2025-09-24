漢翔法說會／持續擴大無人機業務版圖 聚焦國防、民航與能源新商機

漢翔（2634）24日法人說明會表示，114年第2季營收約81億元、上半年營收156.8億元，整體仍受高教機延遲罰款及美元匯率陡降影響，使得獲利情形均較去年同期為緩。目前正全力推進交機進度，並藉由無人機業務發展，以及民用業務與科技服務的穩健成長，持續加強公司成長動能。

國防方面，漢翔持續擴大無人載具業務版圖，日前正式公開的「無人機反制系統」，整合完整的反制鏈，能為國安、民生與隱私帶來重大幫助；除此之外，也正協助雷虎科技（8033）加速研發中大型無人直升機，並預先規劃自主量產體系；值得注意的是，漢翔在台北航展期間，與美商取得關鍵合作，精準的視覺定位技術，可望為國內無人機產業帶來革命性突破。

近期國防部啟動最新軍用商規無人機招標案，上看500億元的商機規模，為台灣歷年來最大無人機採購計劃。作為台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）的一份子，漢翔向來扮演火車頭與輔助角色，協助聯盟成員共同提升。漢翔自身擅長系統整合與高品質量產，無論是研發與產製，都能為國內中小企業提供必要協助。

民用業務方面，全球旅運需求持續提升，商務客機與航空發動機的基本面穩固，長期展望樂觀。漢翔以豐沛的機具與產能，在民機機身、零組件、發動機機匣加工、各模組製造等方面，深獲國際合作夥伴青睞，在歐、美、日等國際大廠，均取得長期穩定訂單，並已持續履約交運中。

而漢翔運用航空能量跨界發展的「科技服務」業務，已進入實際應用階段，自主開發的「電力島」儲能系統，整合風力、太陽能與儲能設備，具備彈性部署與智慧調度，實現能源自主，更響應政府能源轉型政策與世界淨零碳排趨勢。這套專為用電大戶打造的能源系統，漢翔也率先在自家建置，停電時獨立供應全廠區用電達6小時，以自己的核心廠區證明電力島的可靠。

行政院已拍板定案明(115)年國防預算再創新高，加計特別預算，整體規模將近6,200億元。對此，漢翔已預作準備，在台北航展期間，攜手美國軍機大廠，推動軍用後勤維修能量的提升，鞏固陸軍AH-1W直升機、空軍F-16戰機等多款軍用飛機的後勤維修商機，全面滿足三軍戰備需求。

展望未來，漢翔將持續配合政府政策，加強國際市場拓展、營運實力與永續發展。投入的努力在近期也被國際法人認可，獲選「2025外資精選台灣百強」榜單，這是漢翔首次入選百強，代表外資看好國防產業的未來趨勢，更看見漢翔在新技術、海外市場擴張以及政策支持下的成長性，是世界信賴的好夥伴。