富旺國際「富旺心海綻」正式公開 祭出5年防水×2年免管理費雙重守護

台中海線沙鹿，在重大建設與人口紅利的雙重推動下，正迎來最燦爛的發展時刻。富旺國際開發（6219）24日宣布，心海系列第三期代表作「富旺心海綻」正式公開，以上市櫃品牌實力與高規格規劃，為區域揭開全新的甜美篇章。

富旺國際更加碼宣布富旺心海綻推行「延長保固・服務先行」政策，以「5年防水精工保固」及「2年免繳管理費」雙重守護機制，讓住戶安心入厝、無憂長住！多數建案防水僅提供1年保固，觀察到近年極端降雨頻率與強度上升，富旺國際更以審慎思維應對，氣候失序，防水保固不失守，建商主動升級延長保固，讓住戶更安心。

再者市場常態交屋即收管理費，讓住戶自行搭配物業運作。富旺國際此次採「服務先行」模式：由富旺國際先投入專業物業+飯店式五星服務，在前2年建立禮賓生活管家制度、公設精準維運…等標準，使住戶甫入住即享高規格的生活品質，亦協助住戶入住裝潢安頓、家具購置等大筆支出下，享兩年免繳管理費大大降低家庭負擔，為消費者增進生活品質，搶佔首購自住族的青睞。

富旺國際總經理林祐任指出，沙鹿的發展不僅來自建設，更來自於「穩定的人口與完善的生活資源」，更同時坐擁「三校三院」優勢圈：東海大學、靜宜大學、弘光科大，為區域注入知識能量、穩定住屋與消費需求；光田醫院、台中榮總、童綜合醫院分據海線要角，吸引專業醫護與就醫人口進駐。學術與醫療形成「知識與健康的雙引擎」，支撐在地人口紅利與居住需求，為未來生活品質立下「雙重支柱，六層保障」。

富旺心海綻鄰近捷運藍線B4站僅四分鐘，隨著藍線捷運動工、鐵路高架化啟動，西台中交通網絡加速成形，便捷交通將推升沙鹿明日之星地位；加上台積電（2330）中科二期擴廠，聯合矽品、友達（2409）、群創（3481）等半導體與光電大廠，目前中科整體就業人口突破5萬人，成為中部最強大的人才磁吸基地，進一步串聯周邊大雅、龍井、梧棲關連工業區，涵蓋電子零組件、精密機械、航太產業，提供完整的就業鏈，吸引大批年輕家庭進駐，讓沙鹿突破10萬人口大關，成為海線首屈一指的宜居重鎮。加上三井Outlet二期、COSTCO進駐、台中海洋館開幕，國際機場升級等多重建設題材，沙鹿生活與投資價值雙雙升溫。

「富旺心海綻」正位於沙鹿新站特區核心街廓，基地三面臨路，鄰30米民族路門戶大道，交通動線順暢，視野與棟距兼具稀有尺度。全案規劃2至3房產品，格局方正、衛浴全開窗，實用坪效貼近首購與小家庭需求，更鄰近校園預定地第一排，為未來生活鋪上安心基礎。

建築規劃品質有上市櫃公司背書與自有甲級營造為後盾，嚴謹監造每一個細節，並引進耐震權威戴雲發的AlfaSafe工法，讓安全與耐用成為家的核心承諾。更邀請建築規劃巨擘林環金操刀新古典美學完美比例外觀，其作品橫跨豪宅地標與星級喜來登飯店，屢獲台灣建築金獎肯定；仝育設計團隊則打造名品公設空間，是美國MUSE設計金獎常勝軍，將奢雅質感引入日常，提供宛如度假般的舒心歸屬。

嚴選上市櫃品牌建材：櫻花（9911）系統廚具、TOTO衛浴、冠軍磁磚、太格木地板與國產混凝土等建材，主次浴皆搭配Panasonic暖風機、電梯更搭載Sharp空氣清淨機、BWT淨水器等國際品牌設備，完整體現舒適與美學的細膩層次。富旺國際秉持「建築如樹，綠動未來」的初心，35年來為超過5,000個家庭打造甜美家園，如今再度以「富旺心海綻」擘劃沙鹿新生活藍圖，見證西台中甜美綻放的未來。