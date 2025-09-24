快訊

應用材料響應世界環境清潔日 首串聯亞洲六據點活動

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台灣應材攜手社團法人中華民國荒野保護協會在台南台江國家公園啟動濕地淨灘，為在地生態系統保育共盡心力。圖／公司提供
應用材料響應世界環境清潔日，首度串聯亞洲六據點淨灘，台灣應材近日於台南台江國家公園大員港生態濕地舉辦淨灘活動，應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「淨灘行動在內部行之多年，過往由員工社團主動發起及辦理，今年結合應材在亞洲六個營運據點共同倡議的契機，以一呼百應的力量，攜手員工及眷屬共同投入生態守護、強化與在地社區關係的連結，擴大影響力。」

依據說明，活動當日，逾60名應材員工及其眷屬在荒野親子志工團的專業帶領下，協助清理大員港生態濕地因地形、潮汐而不斷浪湧而入的垃圾，共達101公斤，並落實標準化清運、秤重與分類作業流程，復育濕地的豐富生態。

荒野保護協會台南分會副分會長黃郁翔表示：「應材支持荒野保護協會推動大眾環境生態教育多年，本次淨灘活動結合荒野保護協會台南分會親子團，雙方攜手落實荒野之核心理念－提供大眾自然生態教育的環境與機會，所含意義與影響力深遠。期間，精確的海廢分類和數據記錄，將為海洋保護策略提供重要依據，期待未來串聯更多企業投入環保行動的專業化執行。」

應材強調，深耕台灣逾35年，持續以創新科技與永續理念投入教育、環境、公民參與、藝術與文化等四大公益領域，此次串聯亞洲多地的環境清潔行動，展現企業持續致力將社會責任轉化為具體行動的決心，為在地社區創造長遠價值。

應材說明，公司在亞洲六個國家及地區營運據點首度共同發起環境清潔行動，橫跨陸地、山川及海洋生態，響應「世界環境清潔日」，數百名跨區域員工及眷屬共同參與。

台灣應材攜手社團法人中華民國荒野保護協會在台南台江國家公園啟動濕地淨灘，為在地生態系統保育共盡心力。圖／公司提供
