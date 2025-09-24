應用材料響應世界環境清潔日 首串聯亞洲六據點活動

應用材料響應世界環境清潔日，首度串聯亞洲六據點淨灘，台灣應材近日於台南台江國家公園大員港生態濕地舉辦淨灘活動，應材集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示：「淨灘行動在內部行之多年，過往由員工社團主動發起及辦理，今年結合應材在亞洲六個營運據點共同倡議的契機，以一呼百應的力量，攜手員工及眷屬共同投入生態守護、強化與在地社區關係的連結，擴大影響力。」

依據說明，活動當日，逾60名應材員工及其眷屬在荒野親子志工團的專業帶領下，協助清理大員港生態濕地因地形、潮汐而不斷浪湧而入的垃圾，共達101公斤，並落實標準化清運、秤重與分類作業流程，復育濕地的豐富生態。

荒野保護協會台南分會副分會長黃郁翔表示：「應材支持荒野保護協會推動大眾環境生態教育多年，本次淨灘活動結合荒野保護協會台南分會親子團，雙方攜手落實荒野之核心理念－提供大眾自然生態教育的環境與機會，所含意義與影響力深遠。期間，精確的海廢分類和數據記錄，將為海洋保護策略提供重要依據，期待未來串聯更多企業投入環保行動的專業化執行。」

應材強調，深耕台灣逾35年，持續以創新科技與永續理念投入教育、環境、公民參與、藝術與文化等四大公益領域，此次串聯亞洲多地的環境清潔行動，展現企業持續致力將社會責任轉化為具體行動的決心，為在地社區創造長遠價值。