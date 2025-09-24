新青安復活 首購族「十大購屋潛力區」曝光

政府宣布新青安房貸將不再受銀行法72-2條限制，由於新青安最高貸款額度為1,000萬元，若以貸款八成回推，最受惠的是總價1,250萬元以內的成屋。根據「591實價登錄」統計，今年上半年七都有十個區域，超過八成五的交易量總價皆不超過1,250萬元，很可能成為新青安放寬後的最大贏家。

值得注意的是，上榜行政區全為雙北以外的蛋白區，凸顯雙北及蛋黃區房價過高。觀察十大受惠區域，桃園觀音居冠，上半年成交總價幾乎全數落在1,250萬元以內，該區憑藉2字頭房價優勢及工業區就業人口支撐，交易熱區多集中於草漯重劃區與觀音工業區周邊。而高雄大寮成交總價也幾乎不超過新青安條件，該區有捷運橘線、和發產業園區等建設題材加持，且房價仍維持在1字頭水位。

桃園楊梅與龍潭緊隨其後，上半年成交量中逾九成總價不超過1,250萬元，兩區具有聯外交通便利優勢，且房價相對親民，同時承接新竹及雙北外溢買盤。高雄小港排名第五，區域因機場與工業區帶來龐大就業人口，自住需求強勁；還有捷運延伸及國道7號等建設題材。。

另外，台中梧棲上半年也有近九成交易價符合新青安資格，區域房價仍在2字頭行情，交易集中於台中港特定區，受惠三井OUTLET、特五號快速道路、捷運藍線等利多。新竹湖口買氣則受竹科以及湖口工業區人口帶動。

台南市中西區與南區雙雙入榜，上半年逾八成五成交總價落在新青安範圍。中西區因開發較早，以老屋交易為主，總價相對親民；南區則以86特區為主，區域交通便利、生活機能成熟。最後是台中豐原，則因交通便捷，且有捷運紅線延伸及亞大健康產業園區等建設題材持續發酵，支撐房價坐2望3。