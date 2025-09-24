輝達效應發威 北士科商辦每坪成交價衝78萬新高

輝達（NVIDIA）於今年5月宣布新總部將落腳北士科，帶動此區的商辦和住宅的買氣及詢問度，最新實價登錄揭露，北士科的新商辦「遠雄商舟」6月一口氣交易兩戶，共446.32坪，總價約3.18億元、每坪成交均價約達78萬元，創下該商辦每坪單價新高紀錄，該商辦鄰近未來輝達總部基地，企業搶先卡位，也期盼此區形成AI產業聚落。

第一建經研究中心副理張菱育指出，「遠雄商舟」位在福善路，去年預售時每坪成交均價約在65~69萬元，但今年該商辦交易價格每坪紛紛站上7字頭，4月以前、每坪成交均價約73~75萬元，不過5月輝達宣布進駐後，該商辦最新每坪成交價攀高至78萬元，再創該商辦每坪單價天花板，展現「輝達效應」威力。

據實價資料顯示，目前北士科重劃區商辦最高每坪成交價落在文承路上的「士科之芯」，每坪成交價逾86萬元。

張菱育分析，目前已購入北士科商辦的法人，不乏有企業總部需求的科技業、電子業，以及看好此區未來發展的投資型買方，搶先卡位等待增值與獲利機會，接下來若輝達正式進駐，可望再掀新一波北士科房市買氣。

北士科周邊房市蓄勢待發，不過輝達總部卻遲遲未見下一步；目前輝達相中的北士科T17、T18基地，地上權為新光人壽得標，土地則為台北市政府所有，目前該案仍處於三方商議的階段。

據台北市副市長李四川先前接受專訪時表示，該案最有可能的執行方案，是新壽蓋完地上物後，再將地上物移轉給輝達做為企業總部，過程中若涉及兩街廓整併，市府也會盡力協助；市府爭取輝達落腳的態度積極。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，由於輝達與新壽的MOU在今年9月底屆滿，最快本月底輝達總部的興建方案就能拍板，若三方到月底仍喬不攏，也還有兩個可能備案，包括北市府先與新壽合議解約後，再跟輝達直接接洽，或是另擇北士科的其他市有地，並整合周邊土地滿足輝達需求。

陳定中強調，無論最終輝達總部是採用哪種方案推進，北士科都是檯面上的唯一選項，也讓北士科的產業紅利持續發酵，吸引企業布局卡位。